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Первая парковка без разметки машино-мест появится на съездах с Садового кольца. Об этом в колонке на m24.ru рассказал советник руководителя ЦОДД Андрей Мухортиков. По его словам, парковка будет выглядеть как прерывистая белая линия длиной порядка 100 метров.

По его словам, парковка появится на съездах с Садового кольца на Берниковскую, Николоямскую и Полуярославскую набережные.

"На съездах с Земляного вала на набережные Яузы мы упорядочим парковочное пространство, там появится зона парковки без разбивки на отдельные места. Это будет выглядеть как прерывистая белая линия длиной около 100 метров, на каждом съезде "отбивающая" парковочную полосу шириной 2,5 метра с островками безопасности в начале и в конце", - отметил Мухортиков.

По его словам, мероприятия по изменению разметки на съездах проведут для того, чтобы сделать их безопаснее. На данный момент островки безопасности недостаточно широкие, что может спровоцировать аварии. "Переразметят" съезды уже до конца этого года.

"Сейчас мы убираем заторовые участки на съездах с Садового кольца на набережные Яузы. Три из четырех съездов не прикрыты островками безопасности, и поток с Земляного вала выезжает в занятый ряд. Такая схема движения приводит к конфликту транспортных потоков, из-за нее съезд с Садового кольца на Николоямскую набережную является конфликтной точкой. Чтобы это исправить, нужно увеличить островки безопасности, из трех полос набережной отдав одну для потока с Садового и тем самым позволив ему плавно и безопасно влиться в поток на набережной", - добавил он.

Напомним, что с этого года в столице стало возможным размечать специальные зоны для стоянки, где не будет деления на машино-места. Об этом M24.ru заявлял замминистра транспорта РФ Николай Асаул.

В апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства с соответствующими изменениями в ПДД. Новые правила не обязывают власти отказываться от разметки машино-мест, зато теперь у них будет возможность очертить только зоны "там, где это удобно и не мешает движению".