Новые Черемушки застроят гаражами

Созданная по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) сократила в 20 раз объемы нового жилищного строительства в квартале 20-21 района Новые Черемушки, приняв решение отдать потенциальные стройплощадки под гаражи. Об этом сообщает Информационный центр Правительства Москвы.

"Проект планировки квартала 20-21 Новых Черемушек, который Институт экологии Москвы разработал в 2010 году, предусматривал снос 53 жилых домов (172,88 тысячи квадратных метров) и строительство на их месте более 401 тысячи квадратных метров жилья с подземными гаражами-стоянками", - говорится на сайте Правительства.

Как сообщает Инфорцентр, в апреле комиссия утвердила обновленный проект планировки Института экологии города, разрешающий построить в Новых Черемушках 18 тысяч квадратных метров объектов соцкультбыта, 21 тысячу квадратных метров жилья, а также 160 тысяч квадратных метров гаражей. По оценке управляющего директора Первого строительного треста Алексея Демьянчука, их емкость составит 4-5 тысяч машино-мест, а в целом новая стройка потребует 6,7 миллиарда рублей.