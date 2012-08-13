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13 августа 2012, 12:36

Житель Тувы разгромил в Москве шесть авто

парковки автомобили нарушения полицейские

ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 12 августа, полицейские задержали жителя Тувы, который разбил шесть автомобилей на стоянке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Пьяный 27-летний мужчина руками и ногами бил по машинам, припаркованным на улице Обручева. В настоящий момент устанавливается сумма нанесенного дебоширом ущерба.

Похожий случай был зафиксирован в мае. Водитель иномарки повредил около шести автомобилей во дворах жилых домов. Когда на место происшествия прибыли полицейские, мужчина отказался покидать свой автомобиль.

Задержанного отправили на медицинское освидетельствование, чтобы выяснить, был ли он пьян.

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