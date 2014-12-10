В новогодние каникулы парковка в центре столицы будет бесплатной

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Парковка в центре Москвы в новогодние каникулы будет бесплатной. Это правило будет действовать и для новой зоны платной парковки, которая начнет функционировать с 25 декабря.

"Парковка будет бесплатной с 1 по 8 января, а далее по красным дням календаря. То есть – 11, 18 и 25 числа", – рассказали корреспонденту M24.ru в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Напомним, 25 декабря в Москве вводится новая зона платной парковки. Она охватит улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц.

Как изменится зона платной парковки

Платная зона за ТТК охватит улицы в восьми районах. Больше всего их будет в Донском районе (восемь), Марьиной Роще (шесть), а также в Беговом (пять).

В список, в том числе, вошли участки Ленинградского проспекта, Варшавского шоссе, проспекта Мира, Бутырской улицы, а также Лужнецкая набережная.

Департамент транспорта также разработал поправки в постановление правительства Москвы "Об организации платных парковок". Согласно проекту, предлагается утвердить единый тариф на стоянку в зоне от внешней стороны Садового кольца до границ Москвы – 40 рублей за час.

После ввода новой зоны платной парковки в городе появится еще 19,5 тысячи парковочных мест.

Первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити". С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.

В пределах Бульварного кольца цена парковки составляет 80 рублей в час, между Бульварным и Садовым кольцом – 60 рублей, в зоне от Садового кольца до ТТК – 40 рублей в час. Жители платных районов могут получить резидентское разрешение на парковку за 3 тысячи рублей в год. Для гостей района есть возможность купить годовые и месячные абонементы. Месячный внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, внутри Садового – 12 тысяч, за Садовым – 8 тысяч рублей.