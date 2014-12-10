МВД отказалось выделить "пикапы" из грузовиков и легковушек в единый тип

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МВД отказалось сделать "пикапы" отдельным типом транспортного средства. Об этом говорится в письме ведомства столичному департаменту транспорта (документ есть в распоряжении M24.ru). В нем сообщается, что при ввозе в Россию внедорожников массой до 3,5 тонн, их и сейчас можно зарегистрировать на таможне как легковые машины. Но этого не делают, чтобы уменьшить таможенные пошлины. По словам экспертов, экономия составляет в среднем две тысячи долларов с машины. Напомним, что сейчас пикапы, которые считаются грузовиками, в Москве должны получать пропуск, чтобы въехать днем внутрь ТТК, а также не могут съезжать с "грузового каркаса" в Восточном округе под угрозой штрафа в 5 тысяч рублей.

Как говорится в письме МВД, по решению комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года пикапы с грузовой платформой считаются грузовиками, если их полная масса превышает 3,5 тонны или при некоторых других условиях. Например, когда в машине более двух осей или когда внутренняя длина грузовой платформы "превышает 50% длины колесной базы транспортного средства". В противном случае машина должна декларироваться как легковая. Более того, тип "легковой пикап" прописан в нормативных актах ГИБДД.

"Вместе с тем, как показывает практика, ввозимые на территорию Таможенного союза транспортные средства типа пикап, декларируются собственниками как грузовые транспортные средства с целью уменьшения размера таможенных пошлин", - говорится в письме МВД.

В ведомстве утверждают, что такая ситуация сложилась из-за "ненадлежащего исполнения должностными лицами таможенных органов <...> решения комиссии Таможенного союза". "Необходимость внесения изменений в нормативные правовые акты, связанных с введением отдельного типа транспортного средства "пикап", отсутствуют", - заключили в МВД. Что касается пикапов массой более 3,5 тонн, то их ведомство, очевидно, предлагает и дальше считать грузовиками.

Напомним, департамент транспорта обратился в правительство Российской Федерации с просьбой выделить пикап в отдельный тип транспортного средства. Как говорится в письме заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова (есть в распоряжении M24.ru), в случае положительного решения водители пикапов смогли бы свободно передвигаться по улично-дорожной сети Москвы. Сейчас этот класс автомобилей попадает под ограничения для грузового автотранспорта, которые вводятся властями для оптимизация движения грузовиков по улицам Москвы.

Согласно федеральному законодательству, пикапы в основном классифицируются как грузовики, при этом их владельцы не имеют возможности перерегистрировать их как легковые автомобили. Вместе с тем, в столице уже зарегистрировано около 20 тысяч пикапов."При этом они в основном используются в целях активного отдыха и туризма, а не для осуществления коммерческой деятельности, связанной с перевозкой грузов, - говорится в письме Ликсутова в правительство. - Пикапы, как правило, имеют высокий экологический класс, низкий уровень шума при эксплуатации, а также габаритные размеры, в целом соответствующие размерам легковых автотранспортных средств".

Как пояснили M24.ru в пресс-службе департамента транспорта, сейчас владельцы пикапов обязаны соблюдать ограничения для грузовиков, "в том числе въезжать в пределы Третьего транспортного кольца в дневное время только при наличии пропуска, а также двигаться в пределах Восточного по улицам, входящим в грузовой каркас. "При этом штраф за несоблюдение этих требований составляет 5 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем, в ведомстве пояснили, что сейчас владельцы пикапов могут ездить вне грузового каркаса к себе домой или на работу по "кратчайшему маршруту", при наличии документов, подтверждающих обоснованность съезда. "В случае перевода пикапов в отдельный тип транспортных средств ограничения движения не будут распространяться на такие автотранспортные средства и их водители смогут свободно передвигаться по территории Москвы", - подчеркнули в пресс-службе.

История вопроса 17 ноября в Восточном округе Москвы запустили эксперимент с "грузовым каркасом". Машины массой более 2,5 тонн могут передвигаться только по 86 выделенным улицам, в том числе, шоссе Энтузиастов, Щелковскому шоссе, Большой Черкизовской, Стромынке, Русаковской, проспекту Буденного, набережным Яузы и Окружному проезду. Двигаться через жилые кварталы грузовикам запрещено. На въездах в жилые зоны установлены знаки, запрещающие транзитный проезд. 17 ноября в Восточном округе Москвы запустили эксперимент с "грузовым каркасом". Машины массой более 2,5 тонн могут передвигаться только по 86 выделенным улицам, в том числе, шоссе Энтузиастов, Щелковскому шоссе, Большой Черкизовской, Стромынке, Русаковской, проспекту Буденного, набережным Яузы и Окружному проезду. Двигаться через жилые кварталы грузовикам запрещено. На въездах в жилые зоны установлены знаки, запрещающие транзитный проезд. Штраф за нарушение составит 5 тысяч рублей. В 2015 - 2016 годах "грузовой каркас" планируется ввести по всему городу в пределах МКАД. С другой стороны, тяжелые машины, такие как Bentley, Rolls-Royce и Mercedes-Benz G-класса, которые задекларированы как легковые, могут свободно передвигаться по "грузовому каркасу".





Участник движения за права водителей пикапов Андрей Бражников отметил, что большинство пикапов определены как грузовые автомобили класса В, несмотря на то, что имеют полную массу менее 3,5 тонн. "Крупные дилеры декларируют на таможне автомобили как грузовые, чтобы сэкономить на пошлинах, - пояснил Бражников. - Покупатель машины уже ничего не может изменить, потому что в паспорте транспортного средства прописан тип - "грузовой автомобиль бортовой". Речь идет о большинстве пикапов - Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok и так далее". Отметим, что разница в таможенных пошлинах при декларировании автомобилей грузового и легкового типа составляет порядка двух тысяч долларов.

Кроме того, у грузовых пикапов в два раза меньше транспортный налог, чем у легковых авто. Напомним, что ставка налога в 2014 году в столице составляет 150 рублей за лошадиную силу для легковушек мощностью более 250 лошадиных сил, а для грузовиков такой же мощности – всего 70.

По словам зампреда комитета по транспорту Госдумы Александра Старовойтова, раз ГИБДД отказалась выделять пикап в отдельный тип транспортного средства, можно было бы разработать поправки в ПДД, позволяющие автовладельцам постфактум переоформлять пикапы как легковые машины и ездить на них по тем же правилам, что и на легковушках. "Однако эти поправки тоже должна внести ГИБДД, а правительство РФ - принять их, - пояснил депутат. - Федеральными законами такие вопросы не регулируются".

Марина Курганская, София Сарджвеладзе