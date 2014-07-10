Сергей Собянин запустил проект по благоустройству "Моя улица"

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Сергей Собянин во время осмотра Пятницкой улицы 10 июля объявил о старте новой программы "Моя улица", в рамках которой будут благоустроены проспекты, улицы, а также переулки столицы. Основной целью проекта станет создание благоприятной среды для велосипедистов и пешеходов.

"Учитывая достаточно большой объем работ по приведению в порядок улиц Москвы, мы решили принять программу под условным названием „Моя улица“. Она будет включать благоустройство вылетных магистралей, пешеходных улиц, районных небольших улиц и улично-дорожной сети, в первую очередь, где сосредоточено большое количество пешеходов. Это метро, транспортно-пересадочные узлы и так далее", - сказал мэр.

Так, будут упорядочены парковки, а также разграничены территории, отведенные для автомобилей, велосипедистов и пешеходов. На некоторых улицах создадут пешеходные зоны, велосипедные дорожки и парковки. Планируется провести ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. В некоторых местах установят лавочки и урны, улучшат уличное освещение, а также проведут дополнительное озеленение.

В рамках проекта все проспекты и улицы снабдят указателями и другой необходимой навигацией. Там, где это необходимо, отремонтируют фасады зданий, упорядочат вывески и демонтируют незаконную рекламу.

"В ближайшее время правительство примет решение о разработке такой программы, в которую мы пригласим участвовать и москвичей, которые будут давать свои предложения и по улицам, где необходимо дополнительное благоустройство, и по элементам благоустройства", - добавил Сергей Собянин.

Движение по Пятницкой улице закрыли на два месяца

Кроме того, в этом году планируется завершить четырехлетнюю программу благоустройства дворов. На данный момент большая часть работ выполнена и в столичных парках.

Благоустройство Пятницкой улицы

Что касается благоустройства Пятницкой улицы, то этот проект завершает собой создание крупной пешеходной зоны "Замоскворечье". До начала работ она была односторонней и имела 3-4 полосы при общей ширине проезжей части почти 15 метров.

Пятницкую улицу, Маросейку и Покровку оборудуют парковками

В ходе благоустройства улицу сузят до 2 полос движения, а тротуары расширят до 6 метров. Кроме того, будут обустроены парковочные карманы. Работы по благоустройству Пятницкой улицы планируют завершить в августе.

Кроме того, Сергей Собянин поручил присвоить Пятницкой улице официальный статус пешеходной зоны, что позволит представить налоговые льготы для ресторанов и кафе, тем самым расширив и без того большое количество предприятий общественного питания на этой улице.

Пешеходные маршруты Москвы

По словам Собянина, в этом году в столице будет построено около 50 километров пешеходных улиц, большая часть которых будет находиться не в Центральном округе, а в периферийных районах.

В прошлом году были благоустроены 3 пешеходных зоны в районе Замоскворечье: на Тверском проезде, а также на улицах Никольской и Большой Дмитровке. Кроме того, работы проводились на Крымской набережной и территории парка "Музеон".

Где появятся новые пешеходные зоны

В этом году планируется обустроить пешеходные зоны от Маросейки до Покровки, на улице Забелина от Солянского проезда до Старосадского переулка, а также от площади Европы до площади Гагарина.

Протяженность нового пешеходного маршрута на улице Забелина составит 270 метров. В рамках благоустройства планируется замостить улицу гранитом и поставить фонарные столбы в старинном стиле. Кроме того, на прилегающей территории появятся деревянные скамейки с чугунными ножками и кадки для цветов.

После обустройства улица Забелина предстанет перед горожанами в своем историческом облике. До настоящего времени там сохранились дома, признанные культурным наследием федерального значения. Среди них - Палаты Сумароковых, доходный дом Московского купеческого общества и Ивановский монастырь.

Маросейка и Покровка станут пешеходными маршрутами к сентябрю этого года. Согласно концепции, на улицах расширят тротуары. Кроме того, вдоль тротуаров установят скамейки, фонари, новые урны и пепельницы, а также посадят липы в специальных контейнерах.

"Москва в цифрах": Новая Триумфальная площадь

Кроме того, власти благоустроят и Триумфальную площадь. Она будет разделена на тихую и шумную зоны. На ней планируется разместить многофункциональные павильоны, подземную парковку и разбить сиреневый сад, а также высадить многолетники, злаки, липы и клен Гиннала.

Помимо этого, площадь будет оборудована архитектурно-художественной подсветкой, лавочками, клумбами, а на тротуарах появится гранитное мощение.