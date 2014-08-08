Осенью в центре Москвы появятся 615 велопарковок

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В пределах Садового кольца осенью появятся 615 новых велопарковок. Они будут крытого и модульного типа, рассчитаны на два, семь и восемь мест. Как сообщили M24.ru в пресс-службе департамента капитального ремонта, установка модульных велопарковок начнется после сентября. Стоянки для велобайков появятся на Манежной площади, возле Пушкинского музея, Третьяковской галереи, магазина "Библио-Глобус", сада "Эрмитаж", у зданий Министерства юстиции и Мосгордумы. На установку потратят более 13,5 миллиона рублей. В других округах поставят еще 670 велопарковок. Замглавы ЦОДД Виктор Киреев добавил, что крытые парковки будут представлять собой двухэтажные велобоксы, но где именно они будут размещены, пока неясно.

"Устанавливать велопарковки начнем после сентября. Пока речь идет о парковках модульного типа, двух-, семи- и восьмиместных", - сказали в пресс-службе департамента капитального ремонта.

Замруководителя Центра организации дорожного движения Москвы Виктор Киреев пояснил, что велопарковки модульного типа представляют собой обычные плоскостные парковки, которые действуют в Москве сейчас. "Крытая выглядит как гараж для велосипедов, велобокс с секциями. Она будет двухэтажной, с верхнего этажа можно будет выезжать по специально устроенным ячейкам, закрывающимся на замок. Такие парковки тоже будут бесплатными", – отметил он.

По словам чиновника, когда и где могут появиться крытые парковки, пока неясно. Этот вопрос обсуждается. Каждая велопарковка будет размещаться по индивидуальному плану. Сейчас идет согласование с префектурами и балансодержателями территорий. Напомним, ранее сообщалось, что уже согласованы 9 адресов для размещения новых крытых велопарковок возле станций метро и ТПУ, в том числе на "Белорусской", "Комсомольской", "Курской" и "Павелецкой".

В документах на размещение велопарковок в ЦАО (имеются в распоряжении M24.ru), говорится, что стоянки для байков на семь и восемь мест разместят возле библиотек, музеев, библиотек, храмов, кафе, магазинов, банковских отделений. Велопарковки появятся на Манежной площади, у Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Третьяковской галереи, книжного магазина "Библио-Глобус", здания Министерства юстиции РФ, возле дома Высоцкого на Таганке и торговых центров на Цветном бульваре. Три велопарковки установят возле сада "Эрмитаж", еще три – у Новопушкинского сквера.

Двухместные велопарковки обустроят возле почти 20 станций метро, в том числе возле "Лубянки", "Китай-города", "Арбатской", "Охотного ряда" и "Тверской". У зданий Мосгордумы, правительства Москвы и зданий департаментов тоже оборудуют места хранения двухколесного транспорта.

Еще 670 велопарковок появятся в других округах, в том числе в Зеленограде. Пока их тип не определен, однако адресный перечень уже составлен. Так, 81 велопарковку разместят у многофункциональных центров, 130 – возле отделений почтовой связи и Сбербанка, 138 – у детских библиотек. 86 парковок установят вблизи крупных университетов: МИСиС, МАИ, МАМИ, МПГУ, РЭУ им. Плеханова, РУДН, МарХИ. У железнодорожных платформ поставят 18 велопарковок, 16 – у станций метро. При расположении учтут также пожелания жителей. Так, по их запросам велопарковки появятся в Москворецком парке в Строгине, на Никитинской улице, дом 5 в Измайлове, по улицам Малой Черкизовской, дом 22, Яхромской, дом 8, корпус 1 и Большой Татарской, 35.

По мнению президента Региональной общественной организации "Велотранспортный союз" Игоря Налимова, в тех местах, где велосипедисты надолго будут оставлять свое средство передвижения, парковка должна быть охраняемой и крытой – например, возле жилых домов, офисных зданий и транспортных узлов. "Рядом с объектами, которые люди посещают на короткое время (магазины, торговые центры, многофункциональные центры, почтовые отделения), можно ставить модульные велопарковки", – сказал он.

Налимов заметил, что одно парковочное место для автомобиля может вместить 10–12 велосипедов. "Сколько должно быть парковочных мест, надо решать на практике. Если ориентироваться на зарубежный опыт, то в Берлине, Париже, например, при университетах стоят большие крытые парковки на сотни мест, а в жилых кварталах – аналогичные поменьше. В Америке у железнодорожных станций, станций метро парковки на один-два велосипеда, закрывающиеся на ключ", – пояснил он.

Эксперт организации "Город и транспорт" Александр Морозов полагает, что для столичных погодных условий лучше всего подойдет крытая велопарковка. "В других странах люди ездят в непогоду на велосипеде, а прийти на стоянку и увидеть мокрый велосипед не очень приятно", – отметил он. Охраняемые велопарковки, по словам Морозова, пока слишком дороги в обслуживании.

Напомним, сейчас в Москве действует более 1 тысячи городских велопарковок, до конца года их число должно удвоиться. В столице также могут появиться шесть новых типов велопарковок: Ф-столбики, П-стойки, многоместные рамы с пятью П-стойками, индивидуальные ячейки, многоместные крытые парковки, внутридворовые парковки.

Наталья Савельева