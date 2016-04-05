Курс на экологичность: в столице появились электропарконы

Фото: m24.ru/Александр Белов

Столичный автопарк парконов пополнился пятью электромобилями марки Mitsubishi I-MiEV. Новобранцы наряду со своими бензиновыми коллегами начали патрулировать улицы города в поисках неправильно припарковавшихся авто. Что нового привнесут электрокары в работу парконов – разбирался корреспондент m24.ru.

Что такое паркон

Паркон или, как его еще называют, комплекс фиксации нарушений – специальная машина, оснащенная системой фото- и видеофиксации, используемая Центром обеспечения дорожного движения (ЦОДД) для фиксации нарушений правил парковки.

Сначала паркон проезжает по своему маршруту и по GPS координатам ведет видеозапись участков дороги, где парковка запрещена. Одновременно с обзорной видеозаписью, дополнительная камера фиксирует автомобили и определяет их регистрационные знаки.

Затем паркон проезжает по маршруту еще раз. Если и на этот раз фиксируется тот же автомобиль в том же месте, где он был сфотографирован ранее, то по данному факту автоматически сохраняется комплект данных для штрафа – две обзорных фотографии, две фотографии автомобиля, время и адрес фотофиксации.

В конце смены данные с паркона передаются в центр обработки данных – ЦАФАП, где происходит их проверка. В дальнейшем постановление по делу об административном правонарушении передается в Почту России, где их распечатывают и рассылают нарушителям.

Где работают парконы

Где можно встретить паркон

В настоящее время в столице работает порядка 375 передвижных комплексов. Их маршруты сосредоточены в пределах ТТК, но есть машины и в границах МКАД, и в ТиНАО. Периодически ЦОДД корректирует пути, по которым проезжают мобильные комплексы, перенаправляя машины в те районы, где чаще всего нарушают правила.

На базе открытых данных правительства Москвы была создана карта маршрутов комплексов фиксации нарушений. Как отмечают в департаменте информационных технологий, главное назначение такого ресурса – показать, что на отмеченных на карте точках работают парконы и там лучше не нарушать правила парковки.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Также карта маршрутов показывает, что практически весь центр города охвачен комплексами. При этом сервис предлагает "интересные маршруты": самый короткий, самый "одинокий", самый длинный и самый запутанный.

Аналогичная карта маршрутов уже есть на портале открытых данных. Помимо того, что там выделены пути передвижения бригад, по клику там можно увидеть подробное описание трассы.

Особенности электропарконов

Прежде всего, электропарконы – это экологичный вид транспорта, что для такого города, как Москва крайне необходимо. Они оборудованы мобильными комплексами фотовидеофиксации "Паркрайт". Сейчас электромобили-парконы контролируют зону платного парковочного пространства, а также остановку и стоянку в зоне действия запрещающих знаков.

"Мы запустили в качестве парконов инновационный вид автомобилей. В мировом опыте электромобили постепенно превращаются из технологии будущего в привычный и популярный вид транспорта. Конечно, мы стремимся идти в ногу со временем и ввели в эксплуатацию пять электропарконов. Одним из важных преимуществ мы считаем отсутствие вредных выхлопов, которые являются одним из элементов загрязнения окружающей среды", – сообщил заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.

По предварительным расчетам, эксплуатация такого транспорта будет стоить на 25 процентов меньше, чем автомобилей с бензиновым двигателем. В основном, электропарконы будут работать в центре города. Помимо плотного движения, это обусловлено и наличием в центре специальных заправок.

На одной зарядке такой автомобиль может пройти дистанцию в 150 километров. По словам Горшкова, в зимний период сложностей с электромобилями не возникнет – они в течение года работали в тестовом режиме и хорошо себя показали при минусовой температуре.

Выбор модели Mitsubishi I-MiEV не случаен. Данный автомобиль прошел конкурсный отбор. Что касается дальнейшего приобретения электромобилей, то здесь ясности пока нет. ЦОДД планирует расширять использование электропарконов по мере возможностей.

Как зарядить

Одним из недостатков всех электромобилей, и парконы тут не исключение, является довольно скромный ресурс аккумулятора, который необходимо регулярно заряжать. Москва в последнее время потихоньку обрастает специальными станциями для зарядки этого вида транспорта. Как правило, под них отводятся места на стоянках и платных парковках.

Первая московская зарядная станция для электромобилей открылась в октябре 2015 года на территории городской парковки на улице Бахрушина, дом 20. Спустя месяц после установки, заправкой-зарядкой регулярно пользовались 15 электрокаров. В настоящее время в Москве открыто 6 зарядных заправок.

"Москва в цифрах": Заправки для электромобиля

Планируется, что до конца текущего года в городе заработает 250 зарядных станций для электромобилей. 95 процентов из них разместят на территории платных парковок в пределах Третьего транспортного кольца. По словам заммэра, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, уже к 1 мая в столице откроют 55 зарядок.

У кого есть электромобиль

В настоящее время в Москве на учете числится около одной тысячи электромобилей, из них 10–15 числятся за департаментом природопользования, который приобрел машины Mitsubishi i-MiEV в рамках программы развития экологически чистого автономного электрического транспорта и зарядной инфраструктуры на территории Москвы (программа "Экополис"). По словам главы ведомства, электромобильный бум в Москве стоит ожидать в 2019–2020 годы.

Хотя уже сейчас для развития данного вида транспорта делается не мало. Так, к примеру, власти Москвы планируют отменить транспортный налог и ввести другие льготы в отношении электромобилей. Уже сейчас им разрешено бесплатно парковаться в зоне платной парковки.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Опыт прошлых лет

Попытки пересесть на электромобили предпринимали и другие организации. В 2012 году "Почта России" подписала контракт с Renault об аренде сроком на три года 12 электромобилей. Согласно договору "Почта" должна было получить десять "каблуков" Kangoo Z.E. и два квадроцикла Twizy. Однако, этот контракт был расторгнут после смены руководства у "Почты России".

Кроме того, в 2013 году столичный департамент природопользования выступил с предложением к МВД, "Почте России", компании DHL и другим крупным компаниям, использующим ночную логистику, пересадить своих сотрудников на электрокары.

Как тогда отмечал глава департамента Антон Кульбачевский, использовать электромобили в ночной логистике выгодно, так как в это время суток тарифы в три раза ниже и электросети не перегружены. Но "Почта России" была занята контрактом в Renault, а московские полицейские решили дождаться соответствующего распоряжения на федеральном уровне.