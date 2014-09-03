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Город

03 сентября 2014, 11:32

В сентябре в Новой Москве откроют две многоуровневые парковки

парковки автомобили стоянки новые территории стройкомплекс Москвы Владимир Жидкин Новая Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

В сентябре в Новой Москве откроются две многоэтажные парковки. Ода из них будет вмещать 291 автомобиль, вторая – 252, сообщает пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

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Обе многоуровневые стоянки строятся на территории жилого комплекса возле деревни Столбово (поселение Сосенское). Паркинг побольше занимает 9,4 тысячи квадратных метров, а тот, что рассчитан на меньшее количество машин, – 6,1 тысячи.

"Семья, купившая квартиру в ТиНАО, должна видеть, что здесь, помимо собственно жилья, есть все необходимые социальные объекты, в том числе и место для парковки личных автомобилей. Только такие проекты жилых комплексов Москвы намерена согласовывать застройщикам", - отметил руководитель городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Как планируют развивать Новую Москву

Напомним, что на территории столицы запретили массовую жилую застройку без создания инфраструктуры и рабочих мест. Новые проекты застройки, которые появляются в Новой Москве, включают детские сады, школы, объекты культуры и спорта.

1 июля исполнилось ровно два года с момента присоединения к столице новых территорий. За три ближайших года в Новой Москве собираются построить 67 социальных объектов, в том числе поликлиники, школы, детские сады.

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Сюжеты: Развитие ТиНАО: транспорт, строительство, дороги , Два года Новой Москве: итоги и планы

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