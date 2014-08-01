С 1 августа парковка на 153 улицах за Садовым кольцом стала платной

Зону платной парковки пополнили 153 улицы в пределах ТТК

С 1 августа в зону платной парковки вошли 153 улицы за пределом Садового кольца - в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.

Полный список улиц размещен на сайте parking.mos.ru. В новой зоне будет установлено почти 800 комплектов информационных щитов платной парковки. В каждом комплекте - по четыре щита разных размеров. Кроме того, будут демонтированы все дорожные знаки в новой зоне и установлены новые - более 4 тысяч штук. Это знаки платных услуг, запрета остановки и стоянки, способа постановки машины на стоянку и т.д.

Аналитик экспертного центра Probok.net Никита Полянский отметил, что поддерживает расширение зоны платной парковки. "Это пойдет на пользу городу и позволяет упорядочивать движение в центре. Расширение до ТТК - вполне разумная мера со стороны столичного правительства", - отметил эксперт. Он также добавил, что тариф, выбранный столичными властями - 40 рублей в час - для новой зоны будет вполне умеренным.

Напомним, эксперимент по введению платных парковок в центре Москвы начался осенью 2012 года. С 1 ноября такие стоянки появились на Каретном Ряду, Петровке и прилегающих к ним улицах, переулках и бульварах (всего около 20).

Решение признали удачным – пропускная способность улиц, на которых появились платные парковки, увеличилась на 30%, и с 1 июня 2013 года зону расширили на все улицы внутри Бульварного кольца.

Принятые меры дали результат: с ноября 2012 года загруженность улиц в зоне платной парковки сократилась более, чем в 2 раза, а средняя скорость движения транспорта возросла на 6-8%. Также на четверть сократилось количество машин, въезжающих в пределы Бульварного кольца, что крайне важно как с точки зрения экологии центральных районов, так и для улучшения дорожной ситуации.

25 декабря 2013 года зону платной парковки расширили до Садового кольца, эта мера была призвана разгрузить основные магистрали в центре города. Как оказалось, скорость движения транспортных потоков в районе Садового увеличилась на 9%, а загруженность на дорогах уменьшилась на 25%. Средняя продолжительность стоянки снизилась с 6 до 2 часов в день.



Платные парковки за рубежом

В начале 2014 года было принято решение точечно расширить зону до Третьего Транспортного кольца, но не в районе жилой застройки, а только около торговых центров и офисных зданий. Тогда же столичные власти решили сделать парковку бесплатной по воскресеньям и праздникам, эксперимент начался в мае и пройдет до конца лета.

Со 2 июня стала платной и парковка у делового центра "Москва Сити". Такое решение было принято в связи с тем, что ММДЦ - очень загруженное место и по уровню интенсивности движения сопоставимо с Бульварным кольцом.

Полностью в зону платной парковки попадут Студенецкий и Выставочный переулки, 1-й и 2-й Красногвардейский проезды, улицы Мантулинская и Тестовская, а также Пресненская набережная.

На улицах Сергея Макеева, Анны Серевьяновой, 2-й Звенигородской, Антонова-Овсеенко, 1905 года, а также на Краснопресненской набережной (от Пресненской набережной до улицы 1905 года) и Шмитовском проезде (от улицы 1905 года до Третьего транспортного кольца) платная парковка будет введена частично.

Стоимость парковки зависит от зоны: например, оставить машину на час в пределах Бульварного кольца можно за 80 рублей, а между Бульварным и Садовым кольцом – за 60 рублей. Тариф в новой платной зоне за Садовым кольцом составит 40 рублей в час или 8 тысяч рублей за месячный абонемент. Жители домов на территории платной парковочной зоны могут приобрести по льготной цене 3000 рублей годовой абонемент на круглосуточную парковку.



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Оплатить стоянку можно несколькими способами: для оплаты с помощью SMS надо отправить сообщение на короткий номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов. При этом можно использовать только кириллицу, латинский алфавит система не распознает.

Кроме того, можно воспользоваться паркоматами. Они принимают банковские и скретч-карты номиналом 500 и 1000 рублей, которые можно купить в салонах связи, киосках "Роспечати" и отделениях "Почты России". Также оплатить парковку можно наличными через терминал QIWI и с помощью электронного кошелька VisaQiwiWallet. Но самый популярный у москвичей способ - мобильное приложение "Парковки Москвы". Ожидается присоединение к системе и "Сбербанка".

Полный список стоянок и парковок можно посмотреть здесь.

Все деньги, полученные за парковку, направляются на благоустройство дворов и капитальный ремонт домов, а также на ремонт дорог.

Добавим, что практически вся территория между Садовым кольцом и ТТК - примерно 20,4 тысячи машино-мест - может стать платной к июню 2015 года. при этом за парковку электромобилей и мотоциклов платить пока не надо.