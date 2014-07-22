Проектирование парка "Зарядье" планируют завершить в 2015 году

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Работы по проектированию парка "Зарядье" могут завершить в 2015 году, сообщил глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

"Сейчас ведутся работы по уточнению концепции и проектированию, выбираются технические средства для воплощения идей проектировщиков", - цитирует Бочкарева МИА "Россия сегодня".

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Отметим, что "Зарядье" планируется построить в 2014-2017 годах. Так, в парке будут представлены растения со всей России. Планируется воссоздать четыре типа российского пейзажа: лес (березовая роща и сосновый бор), степь, тундру и болото.

Эти зоны будут террасами спускаться с верхнего участка парка к его нижней части, с северо-востока на юго-запад. Искусственный микроклимат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

Напомним, что победителем международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Зарядье" стала интернациональная команда Diller Scofidio + Renfro.