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22 июля 2014, 15:05

Проектирование парка "Зарядье" планируют завершить в 2015 году

парки проекты Андрей Бочкарев проект парк Зарядье строительство и реконструкция

Фото: m24.ru

Работы по проектированию парка "Зарядье" могут завершить в 2015 году, сообщил глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

"Сейчас ведутся работы по уточнению концепции и проектированию, выбираются технические средства для воплощения идей проектировщиков", - цитирует Бочкарева МИА "Россия сегодня".

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Отметим, что "Зарядье" планируется построить в 2014-2017 годах. Так, в парке будут представлены растения со всей России. Планируется воссоздать четыре типа российского пейзажа: лес (березовая роща и сосновый бор), степь, тундру и болото.

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Эти зоны будут террасами спускаться с верхнего участка парка к его нижней части, с северо-востока на юго-запад. Искусственный микроклимат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

Напомним, что победителем международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Зарядье" стала интернациональная команда Diller Scofidio + Renfro.

Сюжет: Создание парка в Зарядье

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