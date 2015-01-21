Портреты писателей сделают из льда в парке "Сокольники"

Фото: M24.ru /Александр Сивцов

21 и 22 января в парке "Сокольники" в рамках проекта "Планета LеD" стартует Всероссийский конкурс по ледяной скульптуре, сообщает пресс-центр столичного департамента культуры.

В конкурсе примут участие победители чемпионатов и международных конкурсов из Москвы, Королева, Жуковского, Рязани, Пензы, Красноярска, Ростова и других городов. Темой конкурса станет проводимый сейчас Год литературы в России.

В своих композициях скульпторы смогут изобразить любые литературные сюжеты: сцены из художественных произведений, портреты писателей и так далее. Для этого каждому скульптору выделят около пятнадцати блоков льда общим весом в полторы тонны.

При этом участники конкурса сами оценят работы и распределят призовые места. Гости парка также смогут проголосовать за понравившихся кандидатов.

Конкурс завершится 22 января, в этот же день на площадке "Планета LеD" в "Сокольниках" в 18.00 состоится награждение победителей. Сама выставка работ изо льда продлится до 1 марта.