20 октября 2015, 14:00

Город

Сквер у Патриарших прудов назвали именем Михаила Булгакова

В Москве появятся станция метро "Кленовый бульвар" и сквер Булгакова

Сквер, расположенный рядом с Патриаршими прудами на пересечении Спиридоньевского и Большого Козихинского переулков, будет носить имя писателя Михаила Булгакова. О решении переименовать сквер на заседании президиума правительства сообщил заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Ранее он также заявил, что двум улицам на севере Москвы будут присвоены новые названия. Так, проектируемому проезду 5280, расположенному между Керамическим проездом и Бескудниковский бульваром, присвоено наименование "улица Зырянова", в память о Герое Советского Союза, участнике Великой Отечественной войны.

Проектируемый проезд 5179 (тупик от Шоссейной улицы, расположенный параллельно Волгоградскому проспекту) теперь носит название "улица Коломникова" – в память о первом генеральном директоре объединения "Авто-Москвич".

"Москва гид": Переименование московских улиц

Отметим, что Москве может появиться улица имени Осипа Мандельштама. С таким предложением к столичным властям обратятся представители оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в честь 125-летия поэта.

Ранее Верхний и Нижний Таганские тупики у театра на Таганке переименовали в улицу Владимира Высоцкого. Такое решение было принято в связи с тесной связью Высоцкого с Таганским районом столицы, а в особенности с театром на Таганке, в котором работал артист.

Сюжеты: Как живет столица , Тренды города: все, что волнует столицу
парки переименование улицы Михаил Булгаков улица

