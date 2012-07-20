Места, где можно бесплатно поиграть в пинг-понг

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За аренду стола для игры в настольный теннис, как правило, в Москве надо платить. Но при этом в столице есть несколько площадок, где поиграть в пинг-понг можно бесплатно.

Так, в парке Горького есть десять бесплатных столов для игры в настольный теннис, сообщает РИА Новости. Они находятся на Фонтанной площади парка. Взять инвентарь в парке можно также бесплатно.

Бесплатные столы есть и на дизайн-заводе «Флакон».

В саду «Эрмитаж» установлены пять теннисных столов. Но здесь придется заплатить за ракетки.

Жители севера Москвы могут бесплатно поиграть в пинг-понг в Лианозовском парке. Там работает прокат инвентаря.

В парке 50-летия Октября на юго-западе есть несколько бесплатных столов, но приходить туда надо со своим инвентарем.

Бесплатные теннисные столы расположены и в лесопарковой зоне «Кусково» недалеко от Большого пруда.

В последнее время в рамках программы по благоустройству в жилых районах стали появляться «межквартальные спортивные городки», в которых, как правило, есть теннисные столы.