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19 августа 2014, 17:02

Статуе сатира в Гатчинском парке накрасили ногти

парки вандализм скульптуры Гатчина

Фото: vk.com/gatchina.palace

От рук неизвестных вандалов пострадала скульптура из Гатчинского парка под Санкт-Петербургом. Как сообщила сегодня на своей странице в Instagram администрация музея-заповедника "Гатчина", статуе "Молодой сатир" кто-то накрасил ногти лаком.

Скульптура "Молодой сатир" вместе с тремя другим статуями из каррарского мрамора была приобретена для Гатчины при Павле I. Правда, сейчас в парке установлены копии изваяний, а подлинники находятся в хранилище музея. Тем не менее, ущерб от действий вандалов очень серьезен: по сообщениям представителей музея-заповедника, очистить сатира невозможно: ярко-розовый лак глубоко въелся в пористый мрамор. А изготовление новой копии "Сатира" обойдется в 2,5 миллиона рублей, причем это только стоимость материала для изготовления "дубликата". С учетом монтажа, демонтажа и работы скульптора цена окажется еще выше.

Впрочем, представители музея в комментариях к посту сообщают, что пока не собираются заказывать новую копию сатира. И больше всего сотрудников музея поражает равнодушное отношение посетителей к акту вандализма, который происходил на их глазах. Ведь скульптура находится в людной части парка, раскрасили ее днем, и мимо наверняка проходила публика. "Кто-то не подумал объяснить своим отпрыскам, что для педикюра "используются" живые люди, кто-то проходил мимо и не сделал замечания, кто-то видел, но не сделал два лишних шага, чтобы сообщить охраннику", –сетуют представители Гатчины.

Посетители страницы музея комментирую фотографию раскрашенного сатира по-разному: одни возмущаются безобразием, другие высказывают надежды, что лак вскоре отвалится сам, или советуют закрасить статую белой краской. Есть и такие, кто считает, что "маникюр – это хороший способ привлечения посетителей".

Это уже не первый случай вандализма в Гатчинском парке. В мае 2014 года пострадала другая скульптура из той же серии, что и "Молодой сатир": "Амазонка". Пьедестал статуи кто-то расписал синим мелом, и удалить подписи хулиганов удалось с большим трудом. Кроме того, несколько лет назад неизвестные сожгли павильон Венеры на Белом озере.

Памятники в красках

Раскрашивание памятников – распространенный вид хулиганства, хотя портят скульптуры с разными целями. Иногда вандализм имеет политический подтекст: так, в мае этого года неизвестные раскрасили памятник советскому воину-освободителю в Вене в цвета украинского флага. Также поступили и со скульптурной композицией памятника Советской армии в Софии, причем ей достается не в первый раз: в 2011 году хулиганы разрисовали изображенных на монументе солдат под героев американских комиксов.

Но порой такое "творчество" преподносится как творчество настоящее: в прошлом году группа одесских художников отметила день-рождения Ленина, раскрасив костюм и галстук вождя пролетариата. В результате подзабытый монумент стал очень похож на живого человека, да и внимание общественности к дню рождения исторической личности удалось привлечь.

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