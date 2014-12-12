Обманутые дольщики проведут акции в столичных гайд-парках

Фото: park.sokolniki.com

Обманутые дольщики четырех жилищно-строительных кооперативов проведут акции в гайд-парках, расположенных на территории Парка Горького и парка "Сокольники", сообщается на сайтах зон отдыха.

С помощью публичных мероприятий дольщики, пострадавшие от действий недобросовестного застройщика ЖСК "МК-2", "МК-3", "МК-4" и "МК-6", планируют привлечь внимание столичного правительства к своей проблеме. Они, кроме того, надеются, что будут включены в реестр пострадавших дольщиков.

В акциях, как сообщают организаторы, примут участие не более 50 человек. В гайд-парке "Сокольников" дольщики соберутся 13 декабря с 12.00 до 15.00, в гайд-парке Парка Горького - в те же часы 19 декабря.

Гайд-парк - это площадка, отведенная для публичных мероприятий. - это площадка, отведенная для публичных мероприятий. В Москве в 2013 году открылись два гайд-парка: на Пушкинской набережной в Парке Горького и возле Зеленого театра в "Сокольниках". Вместимость площадок составляет 1500 и 2000 человек соответственно. Подать заявку на проведение акции можно в электронном виде - не раньше, чем за 15 дней до проведения мероприятия, и не позже, чем за три. В этом году в московских гайд-парках проходили акции в поддержку обманутых дольщиков, трудящихся СНГ, жителей Крыма и юго-востока Украины. Также там пытались митинговать гей-активисты, но были задержаны. Однако в целом московские площадки не пользуются популярностью, поэтому там планируется проводить корпоративы. А на территории площадки в "Сокольниках" уже открылся кинотеатр.



Отметим, что Москомстройинвест в течение трех месяцев проверит все строящееся в городе жилье для дольщиков.

Чиновники проверят застройщиков на предмет нецелевого использования денег дольщиков. Это нужно для того, чтобы не допустить появления новых обманутых соинвесторов.