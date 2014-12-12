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12 декабря 2014, 12:23

Обманутые дольщики проведут акции в столичных гайд-парках

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Фото: park.sokolniki.com

Обманутые дольщики четырех жилищно-строительных кооперативов проведут акции в гайд-парках, расположенных на территории Парка Горького и парка "Сокольники", сообщается на сайтах зон отдыха.

С помощью публичных мероприятий дольщики, пострадавшие от действий недобросовестного застройщика ЖСК "МК-2", "МК-3", "МК-4" и "МК-6", планируют привлечь внимание столичного правительства к своей проблеме. Они, кроме того, надеются, что будут включены в реестр пострадавших дольщиков.

В акциях, как сообщают организаторы, примут участие не более 50 человек. В гайд-парке "Сокольников" дольщики соберутся 13 декабря с 12.00 до 15.00, в гайд-парке Парка Горького - в те же часы 19 декабря.

Гайд-парк - это площадка, отведенная для публичных мероприятий.

В Москве в 2013 году открылись два гайд-парка: на Пушкинской набережной в Парке Горького и возле Зеленого театра в "Сокольниках". Вместимость площадок составляет 1500 и 2000 человек соответственно. Подать заявку на проведение акции можно в электронном виде - не раньше, чем за 15 дней до проведения мероприятия, и не позже, чем за три.

В этом году в московских гайд-парках проходили акции в поддержку обманутых дольщиков, трудящихся СНГ, жителей Крыма и юго-востока Украины. Также там пытались митинговать гей-активисты, но были задержаны. Однако в целом московские площадки не пользуются популярностью, поэтому там планируется проводить корпоративы. А на территории площадки в "Сокольниках" уже открылся кинотеатр.

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Отметим, что Москомстройинвест в течение трех месяцев проверит все строящееся в городе жилье для дольщиков.

Чиновники проверят застройщиков на предмет нецелевого использования денег дольщиков. Это нужно для того, чтобы не допустить появления новых обманутых соинвесторов.

Дольщики – лица или группы лиц, вложившие деньги в недвижимость на этапе строительства. Это позволяет соинвестору купить квартиру дешевле Около 80 процентов жилья в Москве строится за счет средств дольщиков.

Однако дольщики рискуют в случае банкротства застройщика или заморозки проекта. Волна громких банкротств девелоперов и обманутых дольщиков прокатилась в период кризиса 2008-2009 года. Московские власти пришли на помощь соинвесторам, потерявшим деньги, и помогли им получить жилье. На новых территориях, присоединенных к столице в 2012 году, эта проблема еще решается.

В 2014 году был составлен единый официальный реестр обманутых дольщиков, в свою очередь, сами дольщики стали составлять неофициальные "черные списки" застройщиков. На сайте Москомстройинвеста при этом висит "белый список" девелоперов.

Проблема обманутых дольщиков постепенно решается, так, в июне 2014 года около 1330 семей обманутых дольщиков получили жилье на северо-западе Москвы

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