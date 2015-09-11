В Московском зоопарке возобновил работу экзотариум

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Московском зоопарке снова заработал экзотариум, сообщает пресс-служба зоосада.

В нем появилось несколько новых экспозиций. Например, группа хищников с леопардовой муреной и павлиним групером, красочная витрина с живым коралловым рифом, а также крокодиловый кайман Боня, живущий в одном бассейне с маленькими рыбками.

В некоторых вольерах изменился дизайн и появились живые растения. Кроме того, готовится экспозиция для пресноводных скатов, варанов и новый холодный аквариум.

Экзотариум открыт со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00.

Напомним, в Московском зоопарке поселились два шакала. Самец по кличке Бир и самка по кличке Ики теперь живут на Острове зверей. Животным по 7 лет, они быстро привыкают к новому месту, отличаются очень живым поведением, играют и прыгают.

Зоопарк получил этих животных от компании "Аэрофлот". Они участвовали в программе по выведению собак-ищеек, помеси оленегонной лайки и азиатского шакала. Эта порода была выведена ученым Климом Сулимовым в середине 1970-х годов специально для выполнения сложных поисковых работ.