Памятник Александру I могут поставить возле Кремля

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В Александровском саду скоро могут установить памятник императору Александру I. С инициативой увековечить императора под стенами Кремля выступило Женское православно-патриотическое общество. Как сообщил М24.ru пресс-секретарь Управления делами президента РФ Виктор Хреков, инициатива православных женщин показалась властям достаточно интересной.

По словам Виктора Хрекова, вопрос об установке памятника сейчас рассматривается экспертным советом при Министерстве культуры и Управлением делами президента РФ. Окончательное решение будет принято Минкультуры после рассмотрения всех проектов монумента. В настоящее время проходит закрытый конкурс, в котором участвуют 8 скульпторов. Экспертам – прежде всего историкам и архитекторам – предстоит решить, достоин ли какой-либо из вариантов памятника установки в Александровском саду. Если решение совета окажется положительным, скульптура Александра I может появиться в охранной зоне Кремля до конца года.

Ранее в интервью Российской газете руководитель Женского православно-патриотического общества Галина Ананьина рассказала, что установка памятника напомнит общественности о вкладе Александра I в российскую культуру, который зачастую недооценивается. Помимо победы над наполеоновской армией и расширения границ Российской империи за правителем числится немало других, менее масштабных, но тоже полезных дел: основание пяти университетов, организация первой кругосветной экспедиции, создание первого кремлевского музея – Оружейной палаты, строительство Манежа и Александровского сада. Последним фактом объясняется предложение увековечить память императора в парковой зоне под стенами Кремля.