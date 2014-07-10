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10 июля 2014, 15:18

Памятник Александру I могут поставить возле Кремля

парки памятники конкурсы культурное наследие Александр I

Фото: wikipedia.org

В Александровском саду скоро могут установить памятник императору Александру I. С инициативой увековечить императора под стенами Кремля выступило Женское православно-патриотическое общество. Как сообщил М24.ru пресс-секретарь Управления делами президента РФ Виктор Хреков, инициатива православных женщин показалась властям достаточно интересной.

По словам Виктора Хрекова, вопрос об установке памятника сейчас рассматривается экспертным советом при Министерстве культуры и Управлением делами президента РФ. Окончательное решение будет принято Минкультуры после рассмотрения всех проектов монумента. В настоящее время проходит закрытый конкурс, в котором участвуют 8 скульпторов. Экспертам – прежде всего историкам и архитекторам – предстоит решить, достоин ли какой-либо из вариантов памятника установки в Александровском саду. Если решение совета окажется положительным, скульптура Александра I может появиться в охранной зоне Кремля до конца года.

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Ранее в интервью Российской газете руководитель Женского православно-патриотического общества Галина Ананьина рассказала, что установка памятника напомнит общественности о вкладе Александра I в российскую культуру, который зачастую недооценивается. Помимо победы над наполеоновской армией и расширения границ Российской империи за правителем числится немало других, менее масштабных, но тоже полезных дел: основание пяти университетов, организация первой кругосветной экспедиции, создание первого кремлевского музея – Оружейной палаты, строительство Манежа и Александровского сада. Последним фактом объясняется предложение увековечить память императора в парковой зоне под стенами Кремля.

Памятники Александру I

Императора, получившего эпитет "Благословенный", на удивление редко создавали в бронзе. На территории России есть памятник царю работы скульптора Ивана Мартоса - он установлен в Таганроге вскоре после смерти самодержца, в 1831 году. Также несколько лет назад бюст правителя появился в Подмосковье, на "Романовской аллее славы" в Николо-Берлюковском мужском монастыре. Также скульптурные изображения императора имеются в Турку и Хельсинки.

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