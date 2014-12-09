К Новому году столичные парки украсят в индивидуальном стиле

"Интервью": Марина Люльчук рассказала о зимнем сезоне в парках Москвы

Каждый столичный парк будет индивидуально украшен к Новому году, рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" директор Мосгорпарка Марина Люльчук.

"Центральные парки будут украшены в европейском стиле с привлечением французских дизайнеров. В саду "Эрмитаж" будут светящиеся птицы ручной работы. В парке МУЗЕОН на Крымской набережной будут светящиеся качели. Также будут у нас еще эксклюзивные дизайнерские елки", - отметила Люльчук.

В качестве примера она привела арт-объект, размещенный перед входом в парк Горького - елку в форме перевернутого рожка мороженного.

"У нас на Крымской набережной подмостовое пространство, сами лавочки светятся. И там же будут установлены светящиеся качели. Это будет очень красиво. Такого еще не было точно", - подчеркнула Люльчук.

Она добавила, что на Поклонной горе начнет работу каток, оформленный в стилистике начала XX века. Организаторы сошьют костюмы, в которых москвичи выходили на каток 100 лет назад. Любой посетитель катка сможет воспользоваться этой одеждой, взяв ее напрокат.

Кроме того, на катке откроется фотоателье. "Будет установлено фотоателье, где можно фотографироваться. Фотографии будут все черно-белые. Также будут ярмарки, где можно будет купить антикварные вещи, подарки, игрушки", - отметила глава Мосгорпарка.

26 декабря Мосгорпарк запускает ярмарки в парках. Главным отличием ярмарок этого года от прошлогодних станет продажа новогодних игрушек.

В новогоднюю ночь в парке "Кузьминки" выступят Boney M, в парке "Сокольники" пройдет дискотека 2000-х, где выступят группа "Стрелки" и "Блестящие", подытожила директор Мосгорпарка Марина Люльчук.