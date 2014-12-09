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Москва 24

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Город

09 декабря 2014, 20:47

К Новому году столичные парки украсят в индивидуальном стиле

парки катки Новый год свежий воздух зимние праздники

"Интервью": Марина Люльчук рассказала о зимнем сезоне в парках Москвы

Каждый столичный парк будет индивидуально украшен к Новому году, рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" директор Мосгорпарка Марина Люльчук.

"Центральные парки будут украшены в европейском стиле с привлечением французских дизайнеров. В саду "Эрмитаж" будут светящиеся птицы ручной работы. В парке МУЗЕОН на Крымской набережной будут светящиеся качели. Также будут у нас еще эксклюзивные дизайнерские елки", - отметила Люльчук.

В качестве примера она привела арт-объект, размещенный перед входом в парк Горького - елку в форме перевернутого рожка мороженного.

"У нас на Крымской набережной подмостовое пространство, сами лавочки светятся. И там же будут установлены светящиеся качели. Это будет очень красиво. Такого еще не было точно", - подчеркнула Люльчук.

Она добавила, что на Поклонной горе начнет работу каток, оформленный в стилистике начала XX века. Организаторы сошьют костюмы, в которых москвичи выходили на каток 100 лет назад. Любой посетитель катка сможет воспользоваться этой одеждой, взяв ее напрокат.

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Кроме того, на катке откроется фотоателье. "Будет установлено фотоателье, где можно фотографироваться. Фотографии будут все черно-белые. Также будут ярмарки, где можно будет купить антикварные вещи, подарки, игрушки", - отметила глава Мосгорпарка.

26 декабря Мосгорпарк запускает ярмарки в парках. Главным отличием ярмарок этого года от прошлогодних станет продажа новогодних игрушек.

В новогоднюю ночь в парке "Кузьминки" выступят Boney M, в парке "Сокольники" пройдет дискотека 2000-х, где выступят группа "Стрелки" и "Блестящие", подытожила директор Мосгорпарка Марина Люльчук.

Сюжет: Новый год – 2015

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