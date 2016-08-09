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09 августа 2016, 10:27

В Московском зоопарке родились пять птенцов фламинго

парки Московский зоопарк детеныши фламинго

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Московском зоопарке появились на свет пять птенцов фламинго, сообщает mos.ru. Увидеть их можно на старой территории зоопарка, рядом с большим прудом. Они находятся в открытом вольере, так как большую часть времени они стали проводить вне гнезда.

Четыре птенца родились у красных фламинго и один – у розовых. Самому старшему исполнился месяц, а младшему – полторы недели. Птенцы покрыты серым пухом. Красное и розовое оперение они приобретут через несколько месяцев. До этого времени маленькие фламинго несколько раз сменят пуховый наряд.

Пока птенцов кормят их родители. Однако они уже пробуют поймать живой корм на мелководье, повторяя движения взрослых птиц. Все птенцы вылупляются в вольерах, так как их не разлучают с родителями с самого рождения.

Теперь в Московском зоопарке живут 43 фламинго: 10 – розовых и 33 – красных.

15 июля в Московском зоопарке у гориллы родился детеныш. Вместе с матерью Кирой она живет в группе с остальными гориллами. Кира уже опытная мать – ей 21 год, и это третий ее детеныш. Всего в зоопарке живут семь горилл: самец, три самки и трое детенышей. Их всех можно увидеть на экспозиции.

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