Выставки недели: первая игровая приставка и безрадостное детство

Гравюры Уильяма Хогарта в Пушкинском музее, карикатуры на известных россиян, винтажные игровые консоли и легенды столичных парков. Сетевое издание M24.ru рассказывает о выставках, которые стоит посетить на этой неделе.
"В ловушке сводницы". Работа из цикла "Карьера проститутки". Уильям Хогарт
В Пушкинском музее открылась экспозиция гравюр Уильяма Хогарта. Зритель познакомится со знаменитыми сатирическими работами английского художника, посвященными исследованию человеческих пороков, нравственности и женской красоте. На выставке можно увидеть одну из самых известных художественных серий автора "Карьера проститутки". Цикл состоит из шести гравюр и знакомит с биографией юной провинциальной девушки Молл, которая стала продажной женщиной и скончалась от сифилиса. Кроме того, на выставке можно увидеть серию картин "Модный брак", в которой Хогарт сатирически высмеивает нравы высшего света, "Карьера мота" (история молодого человека, получившего богатое наследство) и другие.
Смотреть фоторепортаж. Фото:M24.ru/Феофан Авилов
Посмотреть на работы одного из самых известных отечественных карикатуристов Игоря Смирнова можно в Российской академии художеств. Знаменитые политики, телеведущие и олигархи, превращаются в работах Смирнова в гипертрофированные и образы, в которых безобидная ирония граничит с беспощадной сатирой. Творчество художника особенно часто можно встретить в отечественной прессе. Его работы появлялись в разнообразных изданиях: от "Комсомольской правды" и "Известий" до "Литературной газеты".
Фото: polymus.ru
Интерактивная выставка "Игровая станция МКИ" отправляет во времена пиксельных развлечений вроде "Марио", знакомит с первой самодельной игровой приставкой и предлагает примерить очки 3D-реальности. Всего в рамках выставки можно увидеть более 30 игровых устройств. К ретро-консолям для достоверности подключили телевизоры советской эпохи.
Смотреть фоторепортаж. Фото: M24.ru/Юлия Накошная
На выставке "Легенды московских парков" можно узнать все, что связано с любимыми жителями столицы зелеными зонами. В центре экспозиции семь московских парков - Парк Горького и Нескучный сад, Останкино, Измайловский, Екатерининский, Сокольники и Петровско-Разумовский. С каждым из этих мест связаны старинные тайны и мифические истории, с которыми зритель знакомится через фотографии, плакаты, артефакты, чертежи и комиксы.
Фото: M24.ru/Екатерина Кадушкина
Выставка молодого российского художника Александра Бирюлина "Саша. Б" рассказывает о взрослении ребенка в условиях жестокой постсоветской действительности и негативного влияния медиа. На экспозиции можно увидеть работы Бирюлина, на которых люди превращаются в бездумные куски мяса, дети стыдливо наблюдают за совокупляющимися взрослыми, а шум старых телевизоров, установленных в центре выставочного пространства, нагнетает обстановку. Экспозиция рекомендована тем, кто достиг совершеннолетия.