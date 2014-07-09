Выставки недели: первая игровая приставка и безрадостное детство

Гравюры Уильяма Хогарта в Пушкинском музее, карикатуры на известных россиян, винтажные игровые консоли и легенды столичных парков. Сетевое издание M24.ru рассказывает о выставках, которые стоит посетить на этой неделе.

"В ловушке сводницы". Работа из цикла "Карьера проститутки". Уильям Хогарт

В Пушкинском музее открылась экспозиция гравюр Уильяма Хогарта. Зритель познакомится со знаменитыми сатирическими работами английского художника, посвященными исследованию человеческих пороков, нравственности и женской красоте. На выставке можно увидеть одну из самых известных художественных серий автора "Карьера проститутки". Цикл состоит из шести гравюр и знакомит с биографией юной провинциальной девушки Молл, которая стала продажной женщиной и скончалась от сифилиса. Кроме того, на выставке можно увидеть серию картин "Модный брак", в которой Хогарт сатирически высмеивает нравы высшего света, "Карьера мота" (история молодого человека, получившего богатое наследство) и другие.

Место: ГМИИ имени Пушкина, Волхонка, 12 Время: до 7 сентября Стоимость: 300 рублей Что можно узнать на выставке: увидеть работы знаменитого создателя гравюр вживую

Посмотреть на работы одного из самых известных отечественных карикатуристов Игоря Смирнова можно в Российской академии художеств. Знаменитые политики, телеведущие и олигархи, превращаются в работах Смирнова в гипертрофированные и образы, в которых безобидная ирония граничит с беспощадной сатирой. Творчество художника особенно часто можно встретить в отечественной прессе. Его работы появлялись в разнообразных изданиях: от "Комсомольской правды" и "Известий" до "Литературной газеты".

Место: Российская академия художеств, Пречистенка, 21 Время: до 27 июля Стоимость: 80 рублей Что можно узнать на выставке: как выглядят Иван Ургант и Роман Абрамович глазами карикатуриста

Фото: polymus.ru

Интерактивная выставка "Игровая станция МКИ" отправляет во времена пиксельных развлечений вроде "Марио", знакомит с первой самодельной игровой приставкой и предлагает примерить очки 3D-реальности. Всего в рамках выставки можно увидеть более 30 игровых устройств. К ретро-консолям для достоверности подключили телевизоры советской эпохи.

Место: "Политех", ВДНХ, проспект Мира, владение 119, строение 26 Время: до 15 августа Стоимость: 200 рублей Что можно узнать на выставке: познакомиться с миром виртуальных игр от 1972 года наших дней

На выставке "Легенды московских парков" можно узнать все, что связано с любимыми жителями столицы зелеными зонами. В центре экспозиции семь московских парков - Парк Горького и Нескучный сад, Останкино, Измайловский, Екатерининский, Сокольники и Петровско-Разумовский. С каждым из этих мест связаны старинные тайны и мифические истории, с которыми зритель знакомится через фотографии, плакаты, артефакты, чертежи и комиксы.

Место: Музей Москвы, Зубовский бульвар, 2 Время: до 21 июля Стоимость: 100 рублей Что можно узнать на выставке: познакомиться с мифами семи столичных парков

Фото: M24.ru/Екатерина Кадушкина

Выставка молодого российского художника Александра Бирюлина "Саша. Б" рассказывает о взрослении ребенка в условиях жестокой постсоветской действительности и негативного влияния медиа. На экспозиции можно увидеть работы Бирюлина, на которых люди превращаются в бездумные куски мяса, дети стыдливо наблюдают за совокупляющимися взрослыми, а шум старых телевизоров, установленных в центре выставочного пространства, нагнетает обстановку. Экспозиция рекомендована тем, кто достиг совершеннолетия.