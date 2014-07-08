В Лефортовском парке установят монумент в честь 70-летия Победы

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Памятный знак появится у центрального входа в Лефортовский парк в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Монумент установят в сквере, возле дома номер 2 по Красноказарменной улице.

Решение о возведении памятника уже принято комиссией по монументальному искусству. "Осталось привести все в соответствие с положением о монументальном искусстве", - цитирует председателя комиссии Льва Лавренова Агентство "Москва".

По словам Лавренова, установка монумента инициирована главой управы района Лефортово. Финансировать возведение нового объекта будут из городского бюджета, а также внебюджетных источников.