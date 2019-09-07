Вся Россия в центре Москвы: осень в "Зарядье"

Северные ландшафты, березовая роща, хвойный и прибрежный леса, степь и луг – все это у жителей Москвы теперь под боком, в "Зарядье". С момента открытия парк в самом сердце мегаполиса стал одним из любимых мест москвичей. Ну а мы решили рассказать, почему обязательно стоит сходить сюда в сентябре.

Начнем с минутки истории: имя парка происходит от названия одного из древнейших районов Москвы, Зарядья. В разные времена это был центр торговли, посольский квартал и даже жилой район. А в 1967 году тут построили гостиницу "Россия", на тот момент самую большую в мире!

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вполне возможно, что вы там ни разу не бывали, поэтому рассказываем, куда заглянуть. Естественно, первое – это ледяная пещера и мост, который "парит" над Москвой-рекой.

Фото: depositphotos/портал мэра и правительства Москвы

Конечно же, не забудьте о медиакомплексе "Полет". Почему? Да потому что там вы получите уникальный шанс посмотреть интерактивный фильм и пролететь над столицей на высоте птичьего полета. А в медиакомплексе "Машина времени" вы вообще перенесетесь далеко в прошлое и узнаете все самое интересное об истории города.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Оценить лучший вид на Кремль, посидеть у самой воды, в кафе или отправиться на речную прогулку, полюбоваться садом теплолюбивых растений под "стеклянной корой", послушать музыку на одной из крупнейших площадок в центре с великолепной акустикой...

В "Зарядье" можно "потеряться" ну очень надолго.

Ну а если вы уже везде бывали или настроены на более романтичный лад, осеннему "Зарядью" тоже есть, что вам предложить. Молодые зеленые березки потихоньку окрашивают парк в золото.

Но самое интересное в том, что здесь можно встретить эту романтичную пору, одновременно находясь и в Москве, и в разных уголках страны – полюбоваться желтеющими южными степями, собрать охапку осенних листьев в прибрежных лесах и даже немного "померзнуть" в Заполярье.

А еще здесь можно почувствовать единение с природой, настоящие осенние запахи леса и поля, и за несколько минут перенестись с полной народа Красной площади или Никольской в мир спокойствия.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Парк в сердце столицы открыт круглосуточно. Павильоны со вторника по воскресенье работают с 10:00 до 21:00, а по понедельникам – с 14:00 до 21:00. Заповедное посольство закрывается в восемь вечера. Так что подбирайте момент и отправляйтесь на встречу со всей Россией в центре Москвы!