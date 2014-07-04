В сквере Девичьего поля установят памятник авиаторам

Фото: префектура ЦАО

Памятник летчикам дальней авиации установят в сквере Девичьего поля. Ориентировочная дата открытия монумента - 12 августа, его появление в Москве приурочено к 100-летию дальней авиации, сообщает префектура ЦАО.

Установка памятника была инициирована генерал-лейтенантом Анатолием Жихаревым, командующим дальней авиации Минобороны России. Он обратился к руководству города от имени Совета ветеранов дальней авиации с просьбой согласовать возведение монумента. Место его расположения было выбрано не случайно: сквер Девичьего находится неподалеку от Штаба дальней авиации.

Дальняя авиация входит в триаду стратегических ядерных сил Министерства обороны, ее сотрудники обеспечивают сдерживание потенциальных агрессоров.

Дальняя авиация входит в триаду стратегических ядерных сил Министерства обороны, ее сотрудники обеспечивают сдерживание потенциальных агрессоров.



В настоящее время работа по созданию памятника уже почти завершена. Параллельно ведется благоустройство самого сквера, в котором разместится монумент - в рамках формирования самого длинного пешеходного маршрута столицы.

Где появятся новые пешеходные зоны

"По поручению мэра Москвы мы продолжаем системное наведение порядка и благоустройство городских общественных пространств в историческом центре столицы", - рассказал префект Центрального округа Виктор Фуер.

Фото: префектура ЦАО

Новая пешеходная зона протянется от площади Европы через Плющиху, сквер Девичьего поля, часть Ленинского проспекта и другие улицы до площади Гагарина. Протяженность маршрута составил более 6 тысяч метров, площадь – более 38,5 тысяч квадратных метров. Запланирован ремонт 64 фасадов зданий, расположенных вдоль пешеходной зоны.