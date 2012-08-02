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Город

02 августа 2012, 10:50

Московские парки начали адаптировать для детей

парки культура Измайловский парк Сад имени Баумана Департамент культуры Москвы ЦПКиО имени Горького семейная и молодёжная политика

Москва 24

Столичные места отдыха на природе начали адаптировать для детей. Об этом газете "Известия" сообщила пресс-секретарь московского департамента культуры Алла Семенышева. По ее словам, все московские парки, находящихся в ведомстве департамента, со временем будут хорошо приспособлены для отдыха с детьми.

Первые подвижки в этом направлении есть уже сейчас. На днях в Парке Горького открылся прокат колясок. Первые два часа проката стоят 100 рублей, за последующие часы родителям предлагается платить 50. Услуга пока работает в тестовом режиме, но уже пользуется большой популярностью. Также в парке можно взять в аренду и прикрепить ко взрослому велосипеду прицеп, в котором можно посадить детей. В общественных туалетах есть отдельные комнаты с пеленальными столами, а в большинстве кафе - высокие детские стулья. Кроме того, в "Зеленой школе" есть специальный туалет для детей с сантехникой маленького размера.

В саду имени Баумана действует прокат детских велосипедов и мини-электромобилей, также на велосипедах можно покататься в парке "Кузьминки-Люблино". В парке "Сокольники" рядом с каждым кафе установлены места для игр детей.

В Измайловском парке в этом году планируется открыть кафе с преобладанием детского меню. Там будет как полезная еда, так и лакомства: мороженое, выпечка и конфеты. Также в середине августа в парке откроется познавательно-игровой центр с тренажерами, обучающими детей важным бытовым навыкам: завязывать шнурки или открывать дверцы шкафов, не прищемляя пальцы. Кроме того, парк планирует сделать несколько павильонов для кормления и пеленания детей.

А в зоне отдыха "Тропарево" намерены в следующем году оборудовать для малышей будет отдельный пляж, на котором появится удобный спуск к воде - не ступеньки, а пологий песчаный склон. Впрочем, это станет возможно, если водоем признают годным для купания после реконструкции. Она, в свою очередь, должна начаться в сентябре 2012 года.

Президент фонда "Семья и детство" Светлана Руднева считает: помимо всего вышеперечисленного, можно проводить в парках мастер-классы по играм с ребенком. По мнению эксперта, сейчас "культура игр мамы с малышом уходит, женщины почти перестали петь песни детям, и это надо возвращать". Раз уж семья выбралась в парк, то время с пользой стоит провести и ребенку, и родителям, заключила Руднева.

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