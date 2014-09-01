В День города в "Сокольниках" можно будет отправить телеграмму близким

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7 сентября в парке "Сокольники" появится настоящий телеграф. Гостям здесь предложат поздравить друзей и близких с Днем города с помощью телеграммы.

Склонные к ностальгии натуры тоже останутся довольны: в парке можно будет встретить телеграфиста мундире XIX века. Он расскажет, как телеграфы работали раньше, и продемонстрирует легендарный аппарат Морзе. Кстати, организатором события выступит легендарный "Центральный телеграф", основанный в 1852 году.

Посетителям "Сокольников" предложат выбрать любую дату доставки телеграммы, чтобы поздравить родных не только с Днем города и началом нового учебного года, но и, например, с Новым годом или Днем рождения. Можно выбрать и бланк телеграммы - обычный, художественный или музыкальный.

За развлекательную программу будут отвечать аниматоры. Гостей парка ждут веселые викторины, конкурсы и игры. Самые активные участники получат памятные подарки.

Праздник пройдет на Песочной аллее, возле ресторана "Мельница" с 12.00 до 17.00.

Напомним, что День города в столице по традиции отметят в первые выходные сентября. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и праздничные концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".

Ко Дню города подготовили концерты и праздничные программы 20 столичных парков. Так, в Саду "Эрмитаж" пройдет фестиваль "Большие гости": посетителям предложат сыграть в гигантские шахматы и домино, посмотреть мини-спектакли, посетить творческие мастерские, площадки благотворительных фондов и музеев.

В Измайловском парке вечером 6 сентября состоится Фестиваль мюзиклов, в рамках которого москвичи смогут увидеть фрагменты из самых знаменитых музыкальных постановок "Кошки", "Ромео и Джульетта", "Метро", "Чикаго". А в парке "Северное Тушино" на фестивале CULTФEST гостей научать танцевать кадриль и играть на лютне.

С полной программой праздника можно ознакомиться тут.