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01 февраля 2015, 09:50

Гости столичного зоопарка могут посетить все выставки по единому билету

парки выставки зоопарк билеты

Фото: M24.ru

С 1 февраля Московский зоопарк стал доступен для посещений по единому билету.

Как сообщается на сайте зоопарка, по этому билету можно бесплатно посещать все внутренние выставки, в том числе Выставки амфибий и рептилий, Экзотариум и Оранжерею

"Стоимость единого билета на вход в зоопарк и все выставки для взрослых составит 400 рублей, для детей и других льготных категорий – вход бесплатный", - говорится в сообщении.

Ранее цена за вход в столичный зоопарк составляла 250 рублей для взрослых и 50 рублей для детей. Билеты можно приобрести в кассах зоопарка, а также на сайте.

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