Подготовлен проект создания "Диснейленда" в Нагатинской пойме

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти подготовили проект создания на Нагатинской пойме "Диснейленда", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Очевидно, что городу необходим такой тематический парк, насыщенный аттракционами и спортобъектами. Проект создания его в Нагатинской пойме есть. Постараемся в этом году провести конкурс и привлечь инвесторов", - отметил градоначальник в интервью "Российской газете".

Ранее стало известно, что на Варшавском шоссе появится знаменитый парк Universal Studio, по масштабу не уступающий "Диснейлендам". Помимо аттракционов в комплексе планируют построить спортивную арену, гостиницы, деловой центр, магазины, зимний сад, аквапарк, выставочные и конференц-залы, кинотеатр, фитнес-центр и музыкальный театр. Проектом также предусмотрена организация 10 тысяч машино-мест.

В рамках его реализации планируется расконсервация второго выхода из станции метро "Аннино" и соединение его с проектируемым комплексом. В дальнейшем Universal Studio может быть соединен подземным переходом и с новой станцией метро "Лесопарковая" Бутовской линии.

Другие статьи "Российской газеты"