Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля 2013, 09:38

Культура

Подготовлен проект создания "Диснейленда" в Нагатинской пойме

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти подготовили проект создания на Нагатинской пойме "Диснейленда", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Очевидно, что городу необходим такой тематический парк, насыщенный аттракционами и спортобъектами. Проект создания его в Нагатинской пойме есть. Постараемся в этом году провести конкурс и привлечь инвесторов", - отметил градоначальник в интервью "Российской газете".

Ранее стало известно, что на Варшавском шоссе появится знаменитый парк Universal Studio, по масштабу не уступающий "Диснейлендам". Помимо аттракционов в комплексе планируют построить спортивную арену, гостиницы, деловой центр, магазины, зимний сад, аквапарк, выставочные и конференц-залы, кинотеатр, фитнес-центр и музыкальный театр. Проектом также предусмотрена организация 10 тысяч машино-мест.

В рамках его реализации планируется расконсервация второго выхода из станции метро "Аннино" и соединение его с проектируемым комплексом. В дальнейшем Universal Studio может быть соединен подземным переходом и с новой станцией метро "Лесопарковая" Бутовской линии.

Другие статьи "Российской газеты"

парки развлечений свежая пресса Диснейленд

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика