В "Сокольниках" сыграют Прокофьева на ненастоящем пианино

Фото предоставлено пресс-службой парка "Сокольники"

В эту субботу в "Сокольниках" стартует проект "Сыграй как Прокофьев", приуроченный к 125-летию со дня рождения великого композитора, сообщили m24.ru в пресс-службе парка.

На ближайшие полтора месяца эстрада "Ротонда" и беседка в Саду астрономов превратятся в музыкальные гостиные: на стенах будут висеть портреты известных мелодистов девятнадцатого столетия и Серебряного века. А на одной из площадок установят интерактивный экран, который превратит пианино в аналог караоке.

Благодаря интерактивному экрану сыграть произведения великих классиков смогут даже те, кто нотной грамоты не знает и за настоящим пианино никогда не сидел: на монитор будут выводиться клавиши, а специальный указатель уточнит, какую из них необходимо нажимать и сколько держать.

Как уточнили в пресс-службе парка, режим программы позволит регулировать скорость и вид подсказок, поэтому желающие смогут отрабатывать пальцы и каждую руку отдельно, а также перематывать воспроизведение на любую точку мелодии. Поиграть на пианино с помощью такой программы будет интересно не только музыкантам-новичкам, но и профессионалам: экран выводит не только клавиши, но и ноты.

В день открытия на церемонии запуска проекта выступят студенты Московского государственного института музыка имени Шнитке.