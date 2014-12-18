Детский weekend: робоелка в парке "Сокольники" и экскурсии по Пречистенке

Фото: M24.ru
Три поросенка и семеро козлят в контактном зоопарке на Тверском бульваре; гигантский елочный шар на Манежной площади; трехметровый робот Титан в парке "Сокольники"; интерактивные экскурсии по Пречистенке. Сетевое издание M24.ru - о том, как провести выходные с ребенком.
Идем в гости к северному оленю
Фото: M24.ru
Небольшой контактный зоопарк появился на Тверском бульваре. В уютных домиках с подогревом разместили братьев наших меньших. Здесь можно увидеть северного оленя, семерых козлят, сову, курочку Рябу, белочку из "Сказки о царе Салтане" и трех поросят. Зверей разрешено кормить и гладить.
Приглядывать за животными будет старичок-лесовичок. Кроме того, он будет рассказывать ребятам о разных обитателях леса.
Советуем отправляться на Тверской бульвар вечером, когда зажгутся окутанные гирляндами 88 деревьев и 30 скульптур светодиодных зверей.
Когда: ежедневно
Билет: бесплатно
Любуемся гигантским елочным шаром
Фото: M24.ru
В предновогодние дни главной достопримечательностью Манежной площади стал огромный светящийся елочный шар. Его высота – почти 10 метров. Игрушка-инсталляция претендует на место в Книге рекордов Гиннеса.
Шар сконструирован таким образом, что каждый желающий может зайти внутрь, посидеть на скамейке и сфотографироваться. Кстати, на украшение арт-объекта ушло 9,5 километра светодиодной гирлянды.
Когда: ежедневно
Билет: бесплатно
Знакомимся с роботом Титаном
Фото: M24.ru
Научно-фантастическая лаборатория открылась в парке "Сокольники". Заведует делами там трехметровый английский робот Титан.
Дети увидят робоспектакль, потанцуют, разгадают научные головоломки и получат подарки. В подарок входит набор конфет от лучших московских фабрик и дизайнерский робот-трансформер Cubebot (подарок платный).
Робоелка в "Сокольниках" рассчитана на различные возрастные категории.
Когда: до 11 января; начало в 12.00, 15.00, в 19.00
Билеты: от 750 рублей
Пишем письмо Деду Морозу
Фото: park.sokolniki.com
Там же, в парке "Сокольники", установлен почтовый ящик для писем Деду Морозу. Дети могут отправить в Великий Устюг свои письма. Организаторы проекта обещают, что каждый ребенок получит ответ. Добавим, что такие ящики для писем появились во всех парках города.
Когда: ежедневно до конца новогодних праздников
Билет: бесплатно
Лепим скульптуры из снега
Фото: M24.ru
Мастер-классы по лепке скульптур изо льда и снега в рамках проекта "Планета LED" проведут для детей и их родителей чемпионы мира по ледяным и снежным скульптурам.
На Песочной аллее разместили уникальные ледяные композиции. Есть здесь и улица "Европа в миниатюре", и лабиринт "Подводный мир".
Когда: с 20 декабря (мастер-классы проходят по выходным) с 10.00 до 21.30
Билет: 200 рублей для школьников, 300 рублей для взрослых, дошкольники – бесплатно
Гуляем по Пречистенке
Фото: M24.ru
Организаторы образовательных экскурсий "Маленькими шагами по Большому городу" предлагают интерактивные прогулки по Москве. Дети и их родители вместе с опытными экскурсоводами исследуют главные улицы и малоизвестные места в городе.
Участники экскурсии будут разгадывают загадки, шарады, ребусы, а еще слушать увлекательные рассказы о Москве.
В эти выходные гулять будут по Пречистенке.
Когда: 20 и 21 декабря
Билет: 700 рублей – экскурсия для ребенка, участие одного взрослого бесплатно