Детский weekend: робоелка в парке "Сокольники" и экскурсии по Пречистенке

Фото: M24.ru

Три поросенка и семеро козлят в контактном зоопарке на Тверском бульваре; гигантский елочный шар на Манежной площади; трехметровый робот Титан в парке "Сокольники"; интерактивные экскурсии по Пречистенке. Сетевое издание M24.ru - о том, как провести выходные с ребенком.

Идем в гости к северному оленю

Фото: M24.ru

Небольшой контактный зоопарк появился на Тверском бульваре. В уютных домиках с подогревом разместили братьев наших меньших. Здесь можно увидеть северного оленя, семерых козлят, сову, курочку Рябу, белочку из "Сказки о царе Салтане" и трех поросят. Зверей разрешено кормить и гладить.

Приглядывать за животными будет старичок-лесовичок. Кроме того, он будет рассказывать ребятам о разных обитателях леса.

Советуем отправляться на Тверской бульвар вечером, когда зажгутся окутанные гирляндами 88 деревьев и 30 скульптур светодиодных зверей.

Где: Тверской бульвар Тверской бульвар Когда: ежедневно Билет: бесплатно



Любуемся гигантским елочным шаром

Фото: M24.ru

В предновогодние дни главной достопримечательностью Манежной площади стал огромный светящийся елочный шар. Его высота – почти 10 метров. Игрушка-инсталляция претендует на место в Книге рекордов Гиннеса.

Шар сконструирован таким образом, что каждый желающий может зайти внутрь, посидеть на скамейке и сфотографироваться. Кстати, на украшение арт-объекта ушло 9,5 километра светодиодной гирлянды.

Где: Манежная площадь Манежная площадь Когда: ежедневно Билет: бесплатно



Знакомимся с роботом Титаном

Фото: M24.ru

Научно-фантастическая лаборатория открылась в парке "Сокольники". Заведует делами там трехметровый английский робот Титан.

Дети увидят робоспектакль, потанцуют, разгадают научные головоломки и получат подарки. В подарок входит набор конфет от лучших московских фабрик и дизайнерский робот-трансформер Cubebot (подарок платный).

Робоелка в "Сокольниках" рассчитана на различные возрастные категории.

Где: павильон 11.1 в парке "Сокольники" павильон 11.1 в парке "Сокольники" Когда: до 11 января; начало в 12.00, 15.00, в 19.00 Билеты: от 750 рублей



Пишем письмо Деду Морозу

Фото: park.sokolniki.com

Там же, в парке "Сокольники", установлен почтовый ящик для писем Деду Морозу. Дети могут отправить в Великий Устюг свои письма. Организаторы проекта обещают, что каждый ребенок получит ответ. Добавим, что такие ящики для писем появились во всех парках города.

Где: Фонтанная площадь парка "Сокольники" Фонтанная площадь парка "Сокольники" Когда: ежедневно до конца новогодних праздников Билет: бесплатно



Лепим скульптуры из снега

Фото: M24.ru

Мастер-классы по лепке скульптур изо льда и снега в рамках проекта "Планета LED" проведут для детей и их родителей чемпионы мира по ледяным и снежным скульптурам.

На Песочной аллее разместили уникальные ледяные композиции. Есть здесь и улица "Европа в миниатюре", и лабиринт "Подводный мир".

Где: площадка эстрады "Березки" на Песочной аллее площадка эстрады "Березки" на Песочной аллее Когда: с 20 декабря (мастер-классы проходят по выходным) с 10.00 до 21.30 Билет: 200 рублей для школьников, 300 рублей для взрослых, дошкольники – бесплатно



Гуляем по Пречистенке

Фото: M24.ru

Организаторы образовательных экскурсий "Маленькими шагами по Большому городу" предлагают интерактивные прогулки по Москве. Дети и их родители вместе с опытными экскурсоводами исследуют главные улицы и малоизвестные места в городе.

Участники экскурсии будут разгадывают загадки, шарады, ребусы, а еще слушать увлекательные рассказы о Москве.

В эти выходные гулять будут по Пречистенке.