Два северных оленя появились в контактном зоопарке в "Сокольниках"

Фото: Пресс-служба парка "Сокольники"

Два северных оленя появились в контактном зоопарке "Живой уголок" в "Сокольниках", сообщает пресс-служба парка.

Взрослого пятилетнего оленя и юного полугодовалого детеныша привезли из стада, которое выращивают в Подмосковье. Рацион оленей по-настоящему северный – они едят только мох ягеля и грибы.

Животные будут обитать в уличном вольере до конца зимы, для посетителей он открыт ежедневно. Также сотрудники зоопарка расскажут желающим, как определить возраст оленя по рогам.

Кроме того, в контактном зоопарке можно познакомиться с песцом, жемчужным лисом, кроликами, морскими свинками и другими обитателями.

Стоимость билета в "Живой уголок" по будням составляет 350 рублей, а по выходным – 400 рублей.