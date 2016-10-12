Посетители парка "Сокольники" станут героями "живых" картин

Фото: vk.com/sokolpark

"Живые" картины украсят Фонтанную площадь парка "Сокольники". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

В субботу 15 октября на центральной площади столичного парка появится восемь трехметровых интерактивных картин. Посетители "Сокольников" смогут стать главными действующими лицами инсталляций. Авторами сюжетов станут художники Симон Ренуар и Борис Пономарев и продюсер Влад Сержантов.

"Они изобразят творческие профессии: например, персонажами полотен станут музыкант с инструментами, художник, танцор или актер," – рассказали сотрудники парка. Также в рамках субботней развлекательной программы можно будет посетить мастер-классы, посвященные этим художественным специальностям.

А 16 октября, в воскресенье в "Ротонде" пройдет конкурс фортепьянных импровизаторов, в котором любители смогут принять участие наряду с профессиональными музыкантами и сочинить экспромтом произведение на тему "осени". По итогам конкурса жюри выберет пять финалистов, чьи композиции будут звучать в осеннем музыкальном сет-листе парка.