Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября 2016, 16:55

Город

Посетители парка "Сокольники" станут героями "живых" картин

Фото: vk.com/sokolpark

"Живые" картины украсят Фонтанную площадь парка "Сокольники". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

В субботу 15 октября на центральной площади столичного парка появится восемь трехметровых интерактивных картин. Посетители "Сокольников" смогут стать главными действующими лицами инсталляций. Авторами сюжетов станут художники Симон Ренуар и Борис Пономарев и продюсер Влад Сержантов.

"Они изобразят творческие профессии: например, персонажами полотен станут музыкант с инструментами, художник, танцор или актер," – рассказали сотрудники парка. Также в рамках субботней развлекательной программы можно будет посетить мастер-классы, посвященные этим художественным специальностям.

А 16 октября, в воскресенье в "Ротонде" пройдет конкурс фортепьянных импровизаторов, в котором любители смогут принять участие наряду с профессиональными музыкантами и сочинить экспромтом произведение на тему "осени". По итогам конкурса жюри выберет пять финалистов, чьи композиции будут звучать в осеннем музыкальном сет-листе парка.

Место: парк "Сокольники"

Время: 15 октября в 15:00, 16 октября в 14:00

парк Сокольники инсталляции свежий воздух время с детьми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика