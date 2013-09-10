В "Сокольниках" состоится Международный фестиваль клоунского искусства

14 сентября в парке "Сокольники" откроется V Международный открытый фестиваль клоунского искусства. Основная программа будет организована на эстраде "Центральная".
Главным гостем мероприятия станет комик из Голландии Джанго Эдвардс, который проведет мастер-классы со зрителями и представит свои оригинальные номера.
Кроме столичных участников в парке выступят клоуны со всей России, а также специальные гости из Эстонии.
Среди клоунских групп стоит выделить Pampush, "Королевский жираф" (Эстония), "Группа A", группа из Якутского цирка (республика Саха), а также театр независимой клоунады "ДОЖ", дуэт "Счастливый расклад", театр шапито "Коха" и многие другие.
На время проведения фестиваля будет по-особенному оформлен парк, выступят клоунские оркестры и ходулисты.
|12:00
|Тематические инсталляции на Главном входе и аллее парка
|15:00
|выступление уличных театров и клоунов на Главной аллее парка
|16:00
|Открытие фестиваля на эстраде "Центральная"
|16:15
|Конкурсная программа. Выступление клоунов со всего мира. Интерактивное шоу
|19:00
|Голосование за претендентов на приз зрительских симпатий
|19:15
|Выступление Джанго Эдвардса
|19:40
|Подведение итогов и вручение призов
Вход на все мероприятия свободный.
