Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября 2013, 13:08

Город

В "Сокольниках" состоится Международный фестиваль клоунского искусства

Фестиваль клоунов состоялся в парке "Сокольники"

14 сентября в парке "Сокольники" откроется V Международный открытый фестиваль клоунского искусства. Основная программа будет организована на эстраде "Центральная".

Главным гостем мероприятия станет комик из Голландии Джанго Эдвардс, который проведет мастер-классы со зрителями и представит свои оригинальные номера.

Кроме столичных участников в парке выступят клоуны со всей России, а также специальные гости из Эстонии.

Среди клоунских групп стоит выделить Pampush, "Королевский жираф" (Эстония), "Группа A", группа из Якутского цирка (республика Саха), а также театр независимой клоунады "ДОЖ", дуэт "Счастливый расклад", театр шапито "Коха" и многие другие.

На время проведения фестиваля будет по-особенному оформлен парк, выступят клоунские оркестры и ходулисты.

График фестиваля
12:00Тематические инсталляции на Главном входе и аллее парка
15:00выступление уличных театров и клоунов на Главной аллее парка
16:00Открытие фестиваля на эстраде "Центральная"
16:15Конкурсная программа. Выступление клоунов со всего мира. Интерактивное шоу
19:00Голосование за претендентов на приз зрительских симпатий
19:15Выступление Джанго Эдвардса
19:40Подведение итогов и вручение призов

Вход на все мероприятия свободный.

Сайты по теме


парк Сокольники клоуны время с детьми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика