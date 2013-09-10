В "Сокольниках" состоится Международный фестиваль клоунского искусства

Фестиваль клоунов состоялся в парке "Сокольники"

14 сентября в парке "Сокольники" откроется V Международный открытый фестиваль клоунского искусства. Основная программа будет организована на эстраде "Центральная".

Главным гостем мероприятия станет комик из Голландии Джанго Эдвардс, который проведет мастер-классы со зрителями и представит свои оригинальные номера.

Кроме столичных участников в парке выступят клоуны со всей России, а также специальные гости из Эстонии.

Среди клоунских групп стоит выделить Pampush, "Королевский жираф" (Эстония), "Группа A", группа из Якутского цирка (республика Саха), а также театр независимой клоунады "ДОЖ", дуэт "Счастливый расклад", театр шапито "Коха" и многие другие.

На время проведения фестиваля будет по-особенному оформлен парк, выступят клоунские оркестры и ходулисты.

График фестиваля

12:00 Тематические инсталляции на Главном входе и аллее парка 15:00 выступление уличных театров и клоунов на Главной аллее парка 16:00 Открытие фестиваля на эстраде "Центральная" 16:15 Конкурсная программа. Выступление клоунов со всего мира. Интерактивное шоу 19:00 Голосование за претендентов на приз зрительских симпатий 19:15 Выступление Джанго Эдвардса 19:40 Подведение итогов и вручение призов

Вход на все мероприятия свободный.