09 октября 2014, 16:36

В "Сокольниках" пройдет фестиваль косплея и поп-культуры "Эврикон"

Фото: Страница фестиваля в "ВКонтакте"

12 октября в парке "Сокольники" состоится третий по счету фестиваль EveryCon ("Эврикон"). Это мероприятие для поклонников гик-вселенных, где можно будет сфотографироваться с косплеерами и посетить всевозможные тематические стенды.

В этом году каждый сможет прийти в образе любимого персонажа или сделать стенд по любой гик-вселенной или какой-то конкретной теме. Например, стенд по продукции Valve, Blizzard, Games Workshop или Wizards of the Coast и многие другие.

Так, на фестивале будут стенды по вселенным: "Время Приключений", "Гарри Поттер", "Доктор Кто", "Звездный Путь", MARVEL, "Песнь Льда и Пламени" и многих других. Вы сможете увидеть Пони, болтающих со скаутом Космодесанта, Довакина и Тони Старка, борющихся за внимание Челл из Portal и другие.

Начало - в 10.30, стоимость билетов - от 750 рублей.

