Показы немого кино под живой аккомпанемент завершаются в МУЗЕОНЕ

Фото: М24

В парке искусств МУЗЕОН завершаются показы немого кино в сопровождении живого аккомпанемента. Фильм Михаила Кауфмана "Весной" зрителям представят 12 августа.

Действие на экране будет сопровождать музыка Рафаэля Антона Ирисарри, который специализируется на сочетании эмбиента, неоклассики и минимализма.

"Рафаэль нашел собственную музыкальную формулу: в основе его работы лежит повторение преимущественно простых акустических звуковых фигур, сопровождающееся легкой, едва заметной электроникой, шорохами и полевыми записями", - отметили в МУЗЕОНе.

Что касается фильма Кауфмана, то критики назвали ленту шедевром украинского киноавангарда. Неигровой фильм вышел в 1929 году. Кауфман акцентирует внимание зрителя на пробуждении природы, проводя аналогию с "весной социалистической страны". Съемки картины велись в Киеве.

Эта картина долгое время считалась утерянной. Обнаружить ее удалось в 2005 году в амстердамском архиве.

"Весной" - одна из наиболее знаковых режиссерских работ Михаила Кауфмана, который вошел в историю как оператор фильмов своего брата – Дзиги Вертова.

Фильм "Весной" покажут в летнем кинотеатре. Начало в 22.00.

Билеты – 350 рублей. Приобрести билет можно в инфобоксе у входа в парк со стороны Крымского Вала или у сотрудников парка перед показом.

Напомним, что демонстрировать немое кино с музыкальным сопровождением в "Музеоне" начале в июле. Каждый вторник зрителям бесплатно показывали фильмы Дзиги Вертова, Александра Довженко и Михаила Кауфмана. Последний показ организаторы сделали платным.