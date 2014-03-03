Фестиваль женского перформанса состоится в "Музеоне"

Фото: ИТАР-ТАСС
В парке искусств "Музеон" 8 марта состоится Фестиваль женского перформанса, в котором примут участие художницы, танцовщицы и музыканты.
Классический перформанс на пределе физических возможностей – "Вина" - представит Ольга Кройтор. Театрализованную экскурсию с оркестром по "женским" скульптурам парка проведет художница Ксения Сорокина.
Любимые книги в рамках проекта "Жареная книга" посетители обсудят с итальянской художницей Марией Пекьоли. "Переосмыслить постживописную абстракцию в контексте ногтевого стайлинга" можно в компании арт-группы "Потрясающие курочки", которая откроет однодневный салон маникюра.
О типичных женских проблемах в патриархальном обществе планирует поговорить художница Микаэла.
В подарок все посетители парка получат авторские открытки, отметили организаторы.
Перформансы стартуют в 14.00 и завершатся концертом НААДЯ (Надежда Грицкевич) в 18.00.
Вход на мероприятие бесплатный.
Внимание! По данным организаторов мероприятия, фестиваль женского перформанса в парке "Музеон" отменен.