Преступники и жертвы встретятся в "Музеоне"

В понедельник вечером "Музеон" превратится в дискуссионную площадку. Студенты и молодые специалисты, разделенные на две команды с противоположными убеждениями, обсудят, способно ли наказание удержать человека от преступления.

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Допустим, если нетрезвый водитель будет знать об ответственности за пьяную езду, сядет ли он за руль? Или же неотвратимость наказания ничего не значит? Ведь вне зависимости от возмездия преступления продолжают совершать в любой точке земного шара. Что толкает на них людей? Задумываемся ли мы о судьбах тех, кто преступает закон? Или важна только история жертвы?

Обо всем этом завтра поговорят участники летней дискуссии, проводимой Клубом парламентских дебатов РЭУ имени Плеханова. В обсуждении примут участие эксперты, а также зрители: ваше мнение будет важно для представителей обеих сторон спора.

Вход на мероприятие свободный, необходимо пройти регистрацию.