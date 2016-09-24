Первый фестиваль корейской культуры пройдет в Москве

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Фестиваль корейской культуры "Чусок" пройдет 25 сентября в парке "Красная Пресня", сообщили m24.ru организаторы.

Чусок – один из главных корейский праздников, который по значимости и масштабу празднования можно сравнить с Новым годом. Этот праздник посвящен собранному урожаю, плодородию, семейному благополучию, а еще – почитанию предков. Основная цель фестиваля – продемонстрировать многогранность и самобытность одной из древнейших культур Восточной Азии, глубокую связь между наследием прошлого и достижениями современной Кореи.

Гости фестиваля смогут познакомиться с культурой и обычаями страны утренней свежести, узнать о современной корейской литературе и авторах, современных тенденциях в развитии традиционного корейского костюма, о корейском кино и его влиянии на мировой кинематограф. А также – освоить азы корейских ремесел и приобрести национальные сувениры.

На фудкорте фестиваля можно будет попробовать блюда Кореи как в классическом исполнении, так и в современной гастро- интерпретации. А за музыкальную составляющую будут отвечать фольклорные национальные коллективы.

Ольга Ким, повар с 14-летним стажем работы в южно-корейской кухне, на своем мастер-классе покажет и расскажет, как готовить настоящий кимчи – знаменитый корейский салат, считающийся эликсиром вечной молодости.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

