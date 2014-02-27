Парашютист Никита Кудряшов: "Российская погода играет против нас"

Никита Кудряшов. Фото из личного архива

Об особенностях скоростного купольного пилотирования, влиянии погоды на соревнования и росте популярности свупа в России рассказал в интервью спортивному обозревателю M24.ru Василию Макагонову профессиональный свупер Никита Кудряшов.



Скоростное купольное пилотирование или свуп "Свуп" в переводе с английского означает "устремляться вниз". Так называются соревнования по скоростному пилотированию купольных парашютов. Наиболее распространены три дисциплины: скорость, когда спортсмену требуется продемонстрировать наиболее высокую скорость при пилотировании парашюта; дальность - "бреющий" полет на наибольшее расстояние и "точность", когда участнику требуется выполнить поставленную перед ним задачу, например, коснуться воды ногой в полете.

- Вы давно занимаетесь свупом?

- Знаете, еще с самых первых прыжков с парашютом я начал практиковать это занятие. К свупу всегда лежала душа.

- Может ли человек, у которого нет собственного парашюта, принять участие в таких соревнованиях? Если он явится на состязания, и у него произойдет поломка оборудования, организаторы предоставят резервные парашюты?

- Сложно такое представить, потому что обычно это весьма опытные парашютисты. К сожалению, ситуация такова, что наша техника очень специфическая и недешевая. Все спортсмены имеют свои парашюты, и поломки происходят крайне редко. Из внештатных ситуаций чаще всего на соревнованиях происходит отказ основного парашюта с его дальнейшей отстежкой и введением "запаски". В этот момент возникают некоторые проблемы, потому что соревнования продолжаются, а запасной парашют не уложен. В этом случае, специалист-профессионал либо быстро укладывает "запаску", либо берет резервную систему. Ребята частенько помогают друг другу и дают свои парашюты.

"Медальная" попытка Никиты Кудряшова. Фото из личного архива

- Наши спортсмены котируются на международной арене?

- Несмотря на то что наши парни очень талантливы, они имеют крайне малое количество тренировочных прыжков в свупе и недостаточно хорошие условия для тренировок. Пока что наши спортсмены не являются лидерами и не занимают каких-то главенствующих позиций в мире. Плюс ко всему, ведущие свуперы мирового уровня имеют технику на уровень выше нашей. Это совершенно новые разработки, которые, к сожалению, нам со своими 100-200 тренировочными прыжками в год они пока даже не продают. Поэтому нашим спортсменам очень сложно конкурировать с теми, кто делает от 500 до 1000 тренировочных прыжков в год. Но все-таки порой выступаем очень достойно и входим в десятку. Наш лучший спортсмен 2013 года Александр Головкин за свою карьеру дважды поднимался на подиум - в 2010 году на Кубке мира (занял второе место) и в прошлом - на чемпионат Европы (стал третьим).

- Почему свуп, несмотря на зрелищность, не пользуется спросом у телевидения?

- Я вам как журналисту хотел задать тот же самый вопрос. Мне всегда это было непонятно. Причем это не тот вид парашютного спорта, в котором необходимо просматривать видеозапись. Это, наверное, одна единственная дисциплина, которую можно посмотреть своими глазами в прямом эфире. Упражнения выполняются перед землей, и все хорошо видно болельщикам и судьям. Судейство в свупе достаточно объективное - это метры, секунды, очки. Для меня всегда было непонятно, почему свуп сейчас находится в настолько неразвитом, зачаточном состоянии. Только сейчас мы начинаем выбивать деньги у федерации на тренировочные прыжки, сборы и подготовку к соревнованиям благодаря тренеру Вадиму Ниязову, который пытается найти для нас какие-то средства на технику.

- Речь идет о Федерации парашютного спорта?

- Да, именно о ней.

- А своей федерации у свупа нет?

- Нет, мы под крылом Федерации парашютного спорта, в которую каждый год платим взносы, но, тем не менее, на следующий год планируется выделить лишь около 60-70 тренировочных прыжков на каждого спортсмена, входящего в сборную.

Фото из личного архива Никиты Кудряшова

- На ваш взгляд, какая дисциплина в свупе – "точность", "дальность" или "скорость" – является наиболее тяжелой с точки зрения спортсмена?

- Сложно сказать. Каждая из них индивидуальна, и специфика у каждой вида своя. Нельзя сказать, что скорость – это сложнее, чем точность или дальность. Тем более, что сейчас практически каждый год в правила вносятся изменения. Порой к ним бывает весьма сложно привыкнуть за короткое время. А вот наиболее зрелищный вид соревнований – это "точность", где необходимо ногой прочертить по воде, а потом приземлится в определенную точку. Это очень эффектно. На самом деле, у каждого спортсмена своя любимая дисциплина.

- У вас какая?

- Для меня это "точность". Но в этом году я занял чудеснейшим образом третье место в Дубае, на международном турнире по свупу в отдельном виде - фристайле. Это такая дисциплина, где надо выполнять артистические фигуры на воде - на продолжительность черты, на красивое приземление на ноги. Наверное, теперь она будет моей любимой дисциплиной.

- Из-за третьего места?

- Нет, на самом деле любимый вид - это "точность". Объясню почему: пока нашим спортсменам с их техникой и уровнем подготовки удается конкурировать только в точности или фристайле, если очень повезет.

Фото из личного архива Никиты Кудряшова

- Погода часто мешает проведению соревнований?

- К сожалению, у нас сложилась такая традиция, что при проведении соревнований в России, а чаще всего они проводятся в Коломне, погода нам мешает практически всегда. Облака тут зачастую ни при чем.

- Дождь?

- Главный критерий – это осадки и сила ветра. У нас по правилам есть регламент: мы не можем летать при силе ветра больше семи метров в секунду. Почему-то именно в момент проведения соревнований то дождь начинается, то тучи находят, то ветер начинает дуть, а однажды мешали сильнейшие пожары в Шатурском районе, и из-за дыма не было видно людей в 100 метрах на земле. В России погода на соревнованиях нас совсем не балует.

Фото из личного архива Никиты Кудряшова

- На ваш взгляд, свуп – это опасный вид спорта? Или если ты опытный спортсмен, то можешь практически ничего не бояться? Часто даже у опытных спортсменов бывают случаи, когда они буквально "ввинчиваются" в землю при выполнении не самых удачных прыжков.

- Бывают такие случаи. У меня такое было - даже при выполнении самых удачных прыжков порой по независящим от тебя причинам попадаешь в неловкие ситуации. Поэтому свуп я считаю одним из самых опасных видов спорта. Наверное, поэтому им и занимаюсь. При скорости снижения под куполом, практически равной скорости свободного падения, порой бывает очень сложно рассчитать все с точностью до метра, особенно если человек идет на хороший результат и рискует. Но чем опытнее спортсмен, тем ему проще. Для свупера самое главное – иметь выдержку и не спешить на начальном этапе обучения, пытаясь прыгнуть выше головы. Хотя и с очень опытными спортсменами случаются большие неприятности. Поэтому хочется пожелать всем коллегам по цеху летать безопасно.

Василий Макагонов