Облачность помешала парашютистам выступить на чемпионате России

Парашютисты не вышли на старт соревнований из-за плохой погоды

Парашютисты не смогли выйти на старт открытого чемпионата России по парашютно-атлетическому многоборью, который проходит в Подмосковье. Причиной стала неподходящая погода - спортсменам помешала облачность, сообщает телеканал "Москва 24".

Состязания проходят на подмосковном аэродроме Ватулино, в них принимают участие наиболее известные российские парашютисты.

Старт неоднократно откладывали - ждали пока небо прояснится, и спортсмены смогут исполнить прыжки на точность приземления.

В программе также значились легкоатлетический кросс и плаванье вольным стилем.