У российских паралимпийцев еще есть шанс поехать на игры – эксперт

МПК отстранил сборную России от участия в Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет (МПК) 7 августа заявил о дисквалификации Паралимпийского комитета России и, как следствие, об отстранении сборной от участия в стартующей 7 сентября в Рио-де-Жанейро Паралимпиаде.

Президент МПК Филипп Крейвен выразил сочувствие почти 270 российским спортсменам, которые не поедут на Паралимпиаду. Он заявил, что у России теперь есть только один путь – обратиться в Спортивный арбитражный суд. Ситуацию вокруг наших паралимпийцев в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал спортивный юрист и партнер юридической компании "Legal Sport" Михаил Прокопец.

"Членство России в Международном паралимпийском комитете было приостановлено из-за невыполнения обязательств. Таким образом, России необходимо обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне для обжалования этого решения. Арбитраж должен будет доказать нелегитимность решения Международного паралимпийского комитета", – объяснил Прокопец.

Подавляющее большинство российский паралимпийцев чисты от допинга

Эксперт отметил, что дело будет достаточно сложным, так как организацией Паралимпиады занимается МПК, которые имеют право устанавливать критерии для допуска спортсменов на это соревнование.

"Это решение МПК основано также на докладе Макларена, который в последнее время активно критиковался. Кроме того, некоторые решения, принятые на основании этого доклада, были Спортивным арбитражным судом отменены. По этой причине у наших паралимпийцев остается шанс поехать в Бразилию", – добавил эксперт.

В докладе Ричарда Макларена говорилось о том, что как минимум 35 положительных допинг-проб российских паралимпийцев исчезли за последние четыре года, а виновные никакого наказания не понесли.

Паралимпийские Игры-2016 пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.