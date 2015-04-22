На акцию "Бессмертный полк" записалoсь более 110 тысяч москвичей

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Более 110 тысяч москвичей примут участие в акции "Бессмертный полк". Организаторы ожидают, что количество участников вырастет до 120 тысяч человек.

"Мы просим регистрироваться, но это необязательная процедура. Я знаю точно, что придет много людей, которые нигде не зарегистрировались. У них не будет транспаранта, но они будут считать себя наследниками тех солдат, которые подарили нам Россию", – отметил руководитель региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк – Москва" Николай Земцов.

Акция пройдет 9 мая. В этот день колонны начнут формироваться в два часа дня на Пушкинской площади. Само шествие начнется в 15.00. Дети, внуки, и правнуки солдат Победы с портретами участников Великой Отечественной пройдут по Тверской улице, Красной площади и Большому Москворецкому мосту.

Напомним, "Москва Медиа" запустило информационный проект "Я пойду" в поддержку шествия "Бессмертный полк – Москва", которое состоится в столице 9 мая.

В рамках медийного проекта открылся интернет-портал Япойду.Москва, где можно получить всю необходимую информацию о праздничном мероприятии.

Кроме того, будет создана серия праздничных промо-роликов, информационных сюжетов, познавательных фильмов и репортажей об акции "Бессмертный полк". Медиапроект "Я пойду" охватит все ресурсы Объединенной редакции московских СМИ. В освещении акции примут участие Вячеслав Фетисов, Игорь Бутман, Лео Бокерия, Алексей Немов, "Квартет И" и Олег Газманов.

В поддержку проекта высказались Олег Табаков, Денис Мацуев, Александр Градский. Также планируется размещение на территории городских учреждений культуры, образования и здравоохранения плакатов с фотографиями авторитетных и известных деятелей культуры и науки, и призывами поддержать акцию.

"Это не просто очередной проект нашего холдинга, это уникальный марафон. В течение полутора месяцев мы всеми силами нашей объединенной редакции будем готовиться к главному празднику нашей страны", – отметил креативный продюсер "Москва Медиа" Тимур Валеев. По его словам, радиостанции, входящие в холдинг, а также агентство городских новостей "Москва" и сетевое издание M24.ru будут постоянно информировать горожан о том, как проходит подготовка к шествию "Бессмертный полк". Ведущие телеканала "Москва 24" проведут мастер-классы в школах и вузах.