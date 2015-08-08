"Сад памяти" заложен на Бутовском полигоне

Фото: wikimedia.org

На Бутовском полигоне заложили мемориал "Сад памяти", завершить его строительство планируют к 2017 году, сообщает ТАСС.

На полигоне вдоль стилизованных дорожек-траншей установят мемориальные доски с именами погибших. По сути это будет воспроизведение "расстрельных списков" НКВД 1937-1938 годов. Имена на досках будут расположены по дням расстрелов.

На бывшем стрелковом полигоне НКВД с 1937 по 50-е годы были расстреляны и захоронены десятки тысяч человек: мужчины и женщины от 13 до 82 лет, представители 73 национальностей, всех вероисповеданий, всех сословий. Только с августа 1937 года по 1938 года были убиты 20 тысяч 761 человек.

Около 1000 человек были расстреляны за исповедание православной веры. Более 300 из них причислены к лику святых.

Главным источником по истории массовых казней на Бутовском полигоне являются архивные документы о приведении в исполнение смертных приговоров, рассекреченные в 1990 году.

Недалеко от Бутовского полигона расположен спецобъекь "Коммунарка". Когда-то на этом месте была лесная усадьба с господским домом, липовой аллеей и прудом. В конце 1920-х годов участок был отдан под госдачу наркома внутренних дел СССР Генриху Ягоде, а после его ареста превращен в спецобъект НКВД. С сентября 1937-го по октябрь 1941 года здесь производились массовые захоронения. Из архивов ФСБ известны имена около 6,5 тысяч, расстрелянных на "Коммунарке".