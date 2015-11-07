Форма поиска по сайту

Новости

07 ноября 2015, 11:17

Общество

На Красной площади завершился памятный марш

Завершился марш, посвященный легендарному параду 7 ноября 1941 года

На Красной площади столицы завершился торжественный марш, посвященный параду 7 ноября 1941 года.

Перед началом марша мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и поздравил ветеранов и всех москвичей с годовщиной этого события.

Участниками марша стали 45 военных расчетов, военнослужащие вооруженных сил РФ, кавалерийская группа президентского полка ФСО России в форме 1941 года. Также по площади прошли курсанты кадетских училищ, воспитанники Суворовских училищ, Московского военного музыкального училища.

Марш в честь легендарного парада 1941 года на Красной площади

Две тысячи детей выстроились в виде слова "Победа". При этом каждый из участников акции держал над головой фотографию фронтовика.

Стены Кремля на это время превратились в своеобразную декорацию: на их фоне провели реконструкцию эпизодов войны: от обороны Москвы до взятия Рейхстага. Финальным аккордом шествия стала демонстрация оружия Победы: по Красной площади проехали 55 единиц боевой техники времен Великой Отечественной войны.

Раритетные экспонаты простоят на площади до 17.00, чтобы их смогли увидеть все желающие.

памятные даты парад

