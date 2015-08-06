В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки

Хиросима после бомбардировки. Фото: досье ТАСС

В Хиросима прошла траурная церемония в память о жертвах атомной бомбардировки города, сообщает "Москва 24". Бомба была сброшена на японский город ровно 70 лет назад – 6 августа 1945 года.

В парке Мира в центре города собрались несколько десятков тысяч жителей города, а также японские и иностранные политики. В 8.15 по местному времени – время взрыва атомной бомбы – была объявлена минута молчания.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и члены общественных организаций возложили венки из желтых и белых цветов к мемориалу.

Ровно 70 лет назад американский бомбардировщик Enola Gay сбросил атомную бомбу "Малыш" на Хиросиму. Взрыв мощностью примерно в 15 килотонн в тротиловом эквиваленте мгновенно убил все живое в радиусе километра. Дома почти по всему городу были превращены в развалины. Непосредственно от взрыва мгновенно погибли от 70 до 100 тысяч человек, точная цифра до сих пор неизвестна.

В мире вспоминают жертв атомной бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки

От людей, которые находились ближе всего к месту взрыва, остались только тени на асфальте. Те, кто в момент взрыва атомной бомбы находился примерно в километре от моста, над которым взорвался "Малыш", получили страшные ожоги. Несколько тысяч человек, переживших взрыв, заболели лучевой болезнью.

Японские ПВО видели американский самолет, но считали, что это обычный разведчик, поэтому бомбардировщик не был сбит.

Спустя три дня трагедия повторилась в Нагасаки. Там взорвали атомную бомбу "Толстяк". "Толстяк" был мощнее "Малыша", но количество жертв оказалось меньше – из-за холмов, окружавших Нагасаки.