В честь бойца столичного ОМОНа – героя России выпустили марку

В культурном центре столичной полиции прошла презентация и официальная церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной Герою Российской Федерации Виктору Адамишину.

В мероприятии приняли участие замначальника ГУ МВД России по Москве, генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, врио командира ОМОНа, генерал-майор полиции Дмитрий Дейниченко, руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий и вдова покойного бойца Татьяна.

Церемония была приурочена ко Дню памяти бойцов московского ОМОН, погибших при исполнении служебных обязанностей, который ежегодно проходит 7 апреля. На конвертах с приклеенной маркой проставили специальные штампы, а Понорец и Духовницкий оставили свои автографы.

Виктор Адамишин

7 апреля 1995 года мобильная штурмовая группа отряда, которым командовал Виктор Адамишин, совместно с подразделением 21-й бригады оперативного назначения внутренних войск МВД участвовала в освобождении села Самашки Ачхой-Мартановского района Чечни от боевиков Дудаева, где встретила ожесточенное сопротивление.

Продвигаясь по центральной части села, группа наткнулась на хорошо укрепленный оборонительный пункт. В результате завязавшегося боя группа Адамишина оказалась в окружении и в сложной боевой обстановке она заняла круговую оборону.

Фото предоставлено пресс-службой столичного ОМОНа

С наступлением темноты командир отряда организовал прорыв группы из окружения, а сам остался прикрывать отход товарищей и вынос раненых. Выходя из окружения последним, он был смертельно ранен снайпером. За мужество и героизм капитану милиции Виктору Адамишину было посмертно присвоено звание Героя России. У него остались жена и дочь, а недавно родился внук.