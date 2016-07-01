Форма поиска по сайту

01 июля 2016, 09:30

Общество

Москву украсят билборды с ромашками

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Ко Дню семьи, любви и верности (8 июля) в столице появятся праздничные плакаты с ромашками (символом праздника), сообщает mos.ru.

Билборды можно будет увидеть вдоль дорог и на остановках общественного транспорта. Первые плакаты установят уже 1 июля.

Ранее сообщалось, что с праздником поздравят пассажиров поездов "Ласточка" и "Сапсан". Их будут встречать у вагонов проводники со значками в виде ромашки.

Согласно преданию, муромский князь Давыд Юрьевич (Петр в монашестве) заболел проказой, от которой не мог найти излечения. Он увидел сон, что помочь ему сможет крестьянка Феврония. Когда девушку разыскали, она за лечение потребовала, чтобы Петр женился на ней. Князь дал обещание, но, избавившись от болезни, не сдержал слово. Тогда проказа вернулась, и Петру пришлось жениться.

День семьи, любви и верности был установлен в 2008 году, в Русской православной церкви отмечается как День памяти Петра и Февронии.

памятные даты поздравления билборды

