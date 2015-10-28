Мосреставрация проверит техническое состояние 11 памятников Ленину

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Москве проверят техническое состояние 180 памятников, не являющихся объектами культурного наследия. Соответствующий конкурс объявило ГКУ "Мосреставрация". Условия тендера опубликованы на официальном портале госзакупок.

По условиям технического задания, в течение 271 календарного дня на компания-победитель проведет работы по цветной фотофиксации, комплексному обмеру и обследованию технического состояния памятников. Затем будут составлены акты технического состояния, паспорта и исторические справки. Начальная (максимальная) цена контракта – 9 миллионов рублей.

В список 180 памятников, скульптурных композиций и стел, в частности, включены 11 памятников Владимиру Ленину – на Калужской площади, Автозаводской улице, у Киевского вокзала, Бережковской набережной, Люблинской улице, Перовском шоссе, проспекте 60-летия Октября, Воробьевском шоссе, 3-ей Рыбинской улице, Большой Тихоновской улице и улице Руставели.

Также, в городе исследуют памятники Расулу Гамзатову на Яузском бульваре, Михаилу Лермонтову на Новом Арбате, Муслиму Магомаеву в Елисеевском переулке, Мстиславу Ростроповичу на пересечении Брюсова и Елисеевского переулков, святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея Руси в Хамовниках.

В список объектов, на которых будут производиться работы, также включены скульптурная композиция "Дорогу утятам" у Большого Новодевичьего пруда, памятник 22-м лыжникам-чекистам на улице Гостиничной, Даниле-мастеру на улице Бажова. В Лужниках исследуют памятник Льву Яшину и скульптурную композицию "Погибшим на стадионах", установленную в память о жертвах трагедии после футбольного матча 20 октября 1982 года.

В перечне объектов также значатся памятники Героям Советского Союза, воинам, павшим в Великой Отечественной войне, воинам-интернационалистам, известным артистам и военачальникам.

Ранее сообщалось, что ко Дню космонавтики – 12 апреля 2016 года в парке около Музея космонавтики будут установлены бюсты четырех летчиков-космонавтов. Скульптурная композиция будет посвящена дважды Героям Советского Союза, летчикам-космонавтам Александру Александрову, Валентину Лебедеву, Светлане Савицкой и Владимиру Соловьеву.

По проекту четыре бронзовых постамента объединят тремя горизонтальными гранитными элементами. Длина сооружения составит порядка 11 метров, а высота – около 3,5 метра.