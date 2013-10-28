На реставрации в Москве находятся около 300 памятников культуры

Фото: М24.ru

В Москве реставрируют около 300 объектов культурного наследия. Общая стоимость работ составляет 15 миллиардов рублей, сообщил глава столичного департамента культурного наследия Александр Кибовский.

По его словам, почти треть всех работ оплатили частные инвесторы. Такая практика позволяет включить в программу реставрации больше культурных объектов.

"Стараемся делать так, чтобы те объекты, которые являются доминантой архитектурного пейзажа, попадали в реставрацию в первую очередь", - цитирует слова Кибовского информационный центр правительства Москвы.

Для сравнения, в 2010 году в Москве реставрировалось лишь 10-15 объектов.

Также Кибовский напомнил о программе реставрации храмов. По его данным, за два года работы программы выделено субсидий на сумму 220 миллионов рублей, 60 миллионов привлечено самими религиозными организациями.

По этой программе реконструированы 9 объектов культурного наследия религиозного назначения, еще в 8 храмах.