Памятник Сергею Михалкову установят в Москве ко Дню города

Фото: m24.ru

Ко дню города в центре Москвы установят монумент известному детскому писателю Сергею Михалкову и детскую площадку со скульптурными изображениями героев его книг. Об этом сообщили в префектуре ЦАО.

Скульптурно-архитектурная композиция появится между домами № 33 и 35 по Поварской улице. С таким предложением выступили жители района Арбат. Префектура Центрального округа Москвы поддержала эту инициативу. Кроме того, там же будет благоустроен сквер.

Проект подготовлен скульптором А. И. Рукавишниковым, автором памятников Федору Достоевскому, Мстиславу Ростроповичу, Юрию Никулину и других известных произведений.

Как сообщили в пресс-службе, работы по благоустройству мемориального сквера, детской площадки и скульптурно-архитектурной композиции оцениваются в 17,8 млн рублей. На проектирование выделено 2,2 млн рублей.

Как сообщалось ранее, сквер на Поварской улице также получит имя Сергея Михалкова.

Напомним, изначально памятник детскому писателю планировалось установить к его 100-летию, 13 марта этого года.